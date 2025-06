Addio a Sly Stone, genio visionario del funk

Era nato a Debton, in Texas, nel 1943, Sylvester Stewart in arte Sly Stone, morto ieri all’età di 82 anni. Un personaggio folle, geniale e visionario autore di un mix tra le sonorità della musica soul e funk e il rock psichedelico bianco, considerato da molti un precursore della disco music, presente nei suoi album ben prima della Febbre del Sabato Sera e del boom dello Studio 54 a New York.

Sly and The Family Stone, il nome della sua band, si sono esibiti, nel 1969, in due dei festival più importanti di sempre, quello di Woodstock e L’Harlem Cultural Festival passato alla storia come “Black Woodstock”, immortalato nel film Summer of Soul.

Il primo album che cambia il corso della sua vita e della sua carriera è Dance to the music del 1968. Un disco spartiacque, una pietra miliare, tanto che i critici di quegli anni sostenevano che ci fosse una musica black prima di Sly e un altro genere di black music dopo Sly. Ed era così, perché Sly è andato un passo oltre il suono raffinato della Motown inserendo nei suoi pezzi il suono “della strada” senza perdere però di vista una grande attitudine pop.

Un altro album fondamentale è stato There’s a riot going on, uscito nel 1971 e considerato nel titolo una risposta al capolavoro di Marvin Gaye What’s going on.

There’s a riot going on è un album di funk potente e senza compromessi pop, una delle influenze principali per artisti come Lenny Kravitz e Prince. Il disco ha conquistato fin da subito il primo posto nelle classifiche americane trainato dal formidabile singolo Family Affair. Tra i grandi musicisti che hanno partecipato alla registrazione dell’album, Bobby Womack e Ike Turner, alla chitarra, e Billy Preston alle tastiere.