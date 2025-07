Ac-Dc: tutto quel che c’è da sapere sul concerto di Imola

Mancano poche ore all’evento rock più atteso di questa estate: il 20 gli AC/DC infiammeranno l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l’unica data italiana del Power Up Tour Europe 2025. Un ritorno esplosivo a dieci anni dallo storico live nella stessa location. Special guest della serata saranno i The Pretty Reckless.

Il legame tra la band autraliana e il pubblico italiano è da tempo fortissimo: lo show degli AC/DC alla RCF Arena di Reggio Emilia dello scorso anno è al primo posto nella classifica annuale SIAE per spesa al botteghino e numero di spettatori.

Qui di seguito, tutte le informazioni utili per chi si metterà in viaggio verso Imola

Per rimanere aggiornati sul concerto è disponibile sugli store digitali Barley Arts x ACDC, un’app gratuita per iOS e Android.

Apertura cancelli: Ingresso Dante (Pit A, B, C, D e Prato Rivazza): h. 13:00 – Apertura cancelli Ingresso Rivazza – via dei Colli (Tribuna Rivazza), h. 16:30. Inizio show: The Pretty Reckless: h. 19:00, AC/DC: h. 20:30.

Parcheggi

Per il concerto sono stati predisposti numerosi parcheggi pubblici e privati (non custoditi), accessibili dalle ore 7:00 del 20 luglio. Le tariffe giornaliere sono: autobus € 60, minibus € 20, auto € 15, moto € 10, camper e roulotte € 22. Per info: AREA BLU cell. 338.4670244 – email [email protected].

Parcheggi riservati BUS (Via Patarini angolo Via Lughese) e MOTO (Via Boccaccio, a 100m dall’ingresso Dante). Per le moto è disponibile deposito casco/giubbotto a € 5 a pezzo (solo pagamento in contanti).

Le persone con disabilità non accreditate tramite Mani Amiche Onlus, ma in possesso del contrassegno CUDE, potranno parcheggiare in Piazzale Leonardo da Vinci o accedere gratuitamente agli altri parcheggi pubblici compatibilmente con la disponibilità.

Token

Per l’acquisto di cibo e bevande all’interno dell’Autodromo è necessario cambiare il denaro in token nelle numerose casse presenti vicino ai punti bar e food collocati in ciascun settore. 1 token ha il valore di 2 € e non è rimborsabile. Non c’è obbligo di acquisto minimo e i token sono acquistabili sia con contanti che con carta di credito. Per saltare la fila alle casse è possibile acquistare tramite QRomo scannerizzando i QR code presenti presso tutti i punti bar e food allestiti in ciascun settore e procedendo all’acquisto online.

E, infine, la scaletta dello show degli Ac-Dc: