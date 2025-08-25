Varzi Festival 2025: cinque giorni di musica, teatro e grandi voci nel cuore dell’Oltrepò Pavese

Dal 3 al 7 settembre 2025, Varzi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per il Varzi Festival, la rassegna che porta musica, teatro, arte e parola nel cuore dell’Oltrepò Pavese. Il tema di quest’anno è la voce, declinata in tutte le sue sfumature: cantata, narrata, recitata e sussurrata, come filo conduttore di cinque giorni di eventi gratuiti.

Organizzato dall’Associazione Culturale Varzi Arte con il contributo del Comune di Varzi e della Fondazione Cariplo, e con il patrocinio dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, il festival unisce grandi nomi della scena artistica italiana e internazionale in un dialogo continuo tra passato e presente, sacro e profano, memoria e sperimentazione.

Il programma: dal pop al barocco, passando per il teatro d’autore

Mercoledì 3 settembre, il sipario si apre al Parco di Villa Mangini con Fulvio Abbate e Marco Lodola, in un dialogo tra critica d’arte e creatività visiva, seguito dal live di Violante Placido con Femmes Fatales, omaggio in musica a icone come Nico, Marianne Faithfull, Patty Pravo, Françoise Hardy e Yoko Ono.

Giovedì 4 settembre, protagonista assoluta sarà Noemi, in una versione piano e voce del suo Nostalgia Summer Tour, tra successi storici e brani del nuovo album NOSTALGIA.

Venerdì 5 settembre spazio al teatro con Terra, interpretato da Pamela Villoresi e musicato dal pianoforte jazz di Danilo Rea: un viaggio emotivo ispirato ai testi di Valeria Moretti, incentrato sul legame tra l’uomo e la Terra.

Il sabato 6 settembre, la Chiesa di San Germano Vescovo farà da cornice a Vivaldi, In Furore! con I Barocchisti diretti da Diego Fasolis e la voce della mezzosoprano Lucia Cirillo, in un’esecuzione di alto livello del repertorio barocco.

La chiusura, domenica 7 settembre, sarà affidata a Paolo Ciavarro con una giornata di talk, incontri e percorsi alla scoperta del borgo, tra cui il Festival per i Cammini e le Quick Visit guidate da Giorgia Ricotti.

Il valore culturale e identitario del Festival

Per il sindaco Giovanni Palli, il Varzi Festival è «un momento di orgoglio e un’occasione di sviluppo per l’Oltrepò Pavese, capace di attrarre visitatori e rafforzare l’identità del borgo come luogo dove storia e arti si fondono». Il presidente onorario Marco Lodola lo definisce «un’eco dell’Oltrepò in tutto il territorio nazionale», mentre il direttore artistico Mario Carbotta sottolinea come «questa edizione restituisca spazio alla voce umana, strumento di arte e verità».

Info pratiche

Dove: Varzi (PV) – Parco di Villa Mangini, Chiesa di San Germano Vescovo e altri spazi del borgo

Quando: 3-7 settembre 2025

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti (accesso un’ora prima dell’orario indicato)

Info: www.varziarte.it