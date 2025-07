Triennale, in mostra gli Art Posters dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

Mancano poco più di sette mesi a quando l’Italia ospiterà le prossime Olimpiadi Invernali. Nell’attesa, si moltiplicano gli eventi a tema in tutto il paese. Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale Milano, per esempio, in collaborazione con IOC-International Olympic Committee e IPC-International Paralympic Committee, hanno svelato i nuovi Art Posters dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Quello dei manifesti artistici per le Olimpiadi è una tradizione che nasce hanno collaborato nomi comi come Robert Rauschenberg, Andy Warhol, David Hockney a Eduardo Chillida giusto per citarne alcuni, per Milano Cortina 2026 si è scelto di selezionare l’avanguardia con dieci artisti under 40.

In mostra fino al 19 marzo 2026, le opere dedicati ai giochi olimpici sono stati realizzate da Beatrice Alici, Martina Cassatella, Giorgia Garzilli, Maddalena Tesser e Flaminia Veronesi, mentre gli altri cinque, pensati per i giochi paralimpici, portano la firma di Roberto de Pinto, Andrea Fontanari, Aronne Pleuteri, Clara Woods e Giulia Mangoni.

«Dal 1972, gli Art Poster hanno contribuito a formare l’eredità visiva e culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici», ha sottolineato Angelita Teo, Direttore del Museo Olimpico, «Questa nuova generazione di giovani artisti italiani continua questa orgogliosa tradizione. In qualità di custodi del patrimonio culturale e artistico dei Giochi, diamo il benvenuto a queste nuove opere nella nostra. collezione di Art Poster Olimpici».

Esposti nelle nuove gallerie del Piano Parco, accanto alla Torcia Olimpica e alla Torcia Paralimpica di Milano Cortina 2026, gli Art Poster sono solo un assaggio della creatività legata ai giochi: in autunno, infatti, sempre in Triennale saranno svelati Iconic Posters, i manifesti istituzionali di Milano Cortina 2026.