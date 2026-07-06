Tre libri sul tennis da leggere durante Wimbledon

Il tennis ha dato vita ad alcuni dei libri più belli mai scritti sullo sport: memoir che scavano nella mente degli atleti, romanzi che trasformano il campo in un teatro delle emozioni e raccolte di saggi capaci di raccontare un diritto o un rovescio con la stessa precisione con cui si descrive un’opera d’arte.

Se in questi giorni di Wimbledon viene voglia di restare ancora un po’ dentro quell’atmosfera, questi sono tre titoli da recuperare.

Open di Andre Agassi

C’è un motivo se Open continua a essere considerato una delle autobiografie sportive più importanti di sempre. Agassi racconta senza filtri una carriera costruita tra talento straordinario, pressione familiare, crisi d’identità e un rapporto quasi conflittuale con il tennis stesso. Il risultato è molto più di un memoir: è il ritratto di un uomo che impara lentamente a riconciliarsi con ciò che lo ha reso famoso.

Carrie Soto is back di Taylor Jenkins Reid

Non serve che Carrie Soto sia realmente esistita perché sembri una delle più grandi campionesse della storia. Taylor Jenkins Reid costruisce un universo così credibile da far dimenticare che tutto è frutto della finzione. Carrie, ex numero uno del mondo, decide di tornare in campo a quasi quarant’anni per difendere il record di titoli del Grande Slam che una giovane rivale sta per superare. Il tennis diventa il linguaggio attraverso cui parlare di ambizione, invecchiamento, competitività e del prezzo che spesso si paga per essere i migliori.

Il tennis come esperienza religiosa di David Foster Wallace

Per chi cerca qualcosa di diverso, String Theory è probabilmente il libro che racconta meglio cosa significhi davvero guardare il tennis. David Foster Wallace, giocatore agonista da ragazzo prima di diventare uno dei più grandi scrittori americani contemporanei, osserva questo sport con uno sguardo quasi filosofico. Nei suoi saggi analizza il gesto tecnico, la psicologia dei campioni e la bellezza del movimento con una profondità rara. Non è un libro sul tennis in senso tradizionale: è un libro sul talento, sull’ossessione e su ciò che rende alcuni atleti capaci di fare sembrare semplice l’impossibile.