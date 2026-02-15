Pop Bites, la rassegna in cui arte e cucina si fondono in un’esperienza da gustare

Tra gennaio e marzo 2026 tre eventi uniscono arte Neo Pop e cucina. Show cooking con De Molfetta, Motta e Veneziano

C’è un modo nuovo di guardare all’arte contemporanea, e passa attraverso i sensi. Non più solo contemplazione, ma esperienza completa: vista, gusto, condivisione. È Pop Bites, la rassegna che tra gennaio e marzo 2026 trasforma tre serate in altrettanti appuntamenti dove il movimento Neo Pop incontra la cucina, dando vita a una formula inedita che unisce estetica e piacere gastronomico.

Nel segno del Neo Pop

L’idea è di Giorgio Chinea Canale, curatore e art consultant che da tempo esplora le frontiere dell’arte relazionale. «Questo progetto unisce due delle mie più grandi passioni: l’arte e la cucina», spiega. Il riferimento va dritto a Piero Manzoni e al suo «divorare l’arte» del 1960, ma anche a Rirkrit Tiravanija, maestro nell’uso del cibo come medium artistico. Ogni serata si apre con una mostra dedicata a un artista del panorama Neo Pop italiano, ma il cuore pulsante è lo show cooking live: curatore e artista insieme creano un piatto, una vera opera da condividere con il pubblico.

Giorgio Ghinea Canale

A sostenere l’iniziativa è Francesco Noto, amministratore delegato di Fgn Consulting e collezionista che ha già portato il Neo Pop a Cortina d’Ampezzo lo scorso inverno. «Da sempre la mia azienda sostiene progetti legati al sociale e allo sport, ma negli ultimi anni il mio interesse per l’arte contemporanea è cresciuto sempre di più», racconta. E annuncia: «Nel 2026 daremo vita a una nuova fondazione dedicata all’arte contemporanea che avrà sede a Milano». Un progetto ambizioso, pensato per sostenere artisti emergenti e creare occasioni di dialogo, con uno spazio espositivo aperto alla città.

Francesco Noto, Giorgio Chinea Canale, Francesco De Molfetta. Ph. Michele Mattiello

Pop Bites: tre serate, tre esperienze

La rassegna è partita il 28 gennaio a Milano, nello spazio Dots, con Francesco De Molfetta e le sue sculture che smascherano l’ossessione contemporanea per il consumo. Al centro della mostra ha debuttato Killer a sorpresa, serie limitata in cui l’iconico ovetto Kinder diventa oggetto ambiguo e minaccioso, simbolo di come ciò che appare innocuo possa nascondere sistemi di condizionamento più profondi. Il 6 febbraio è toccato a Giovanni Motta, nello showroom Bulthaup di Bologna durante Arte Fiera, con le sue opere dedicate a Jonny Boy, figura cartoon che incarna l’eterna giovinezza. Insieme allo chef Aleandro Polenti, artista e curatore, hanno preparato uno speciale sandwich colorato. Chiuderà Giuseppe Veneziano a Venezia, in una location ancora segreta.

Francesco De Molfetta. Ph. Michele Mattiello

Giovanni Motta. Ph. Michele Mattiello

Cosa significa tutto questo per il futuro dell’arte contemporanea? Che il pubblico non vuole più essere spettatore passivo, ma partecipe di un’esperienza totalizzante. Pop Bites risponde a questa esigenza con una formula che fa della condivisione il proprio manifesto, recuperando quella dimensione ludica e critica insieme che il Neo Pop porta nel suo Dna. E lo fa con il linguaggio più universale che esista: quello del cibo, da sempre collante sociale e veicolo di significati. Un esperimento che, se funzionerà, potrebbe aprire scenari nuovi per la fruizione culturale in Italia.