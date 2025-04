Italian Global Series Festival, “Bookish” e “Estranei” in anteprima mondiale

Il nuovo Italian Global Series Festival debutta a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno con due anteprime mondiali: “Bookish” di Mark Gatiss e la serie italiana “Estranei”. In programma anche una masterclass esclusiva dello sceneggiatore di Sherlock

È bastato un annuncio per mettere il neonato Italian Global Series Festival (IGSF) sulla mappa dei grandi eventi internazionali dedicati alla serialità. Durante il CanneSeries, il Direttore Artistico Marco Spagnoli ha svelato le prime due attesissime world premiere in programma a giugno a Rimini e Riccione: “Bookish”, elegante crime drama scritto e interpretato da Mark Gatiss, e “Estranei”, serie italiana ambientata nel cuore di una comunità Sikh del Nord Italia.

A impreziosire il debutto dell’IGSF, non solo la presenza di Gatiss alla proiezione mondiale della sua serie il 24 giugno, ma anche una masterclass di sceneggiatura televisiva tenuta dallo stesso autore britannico, già firma di “Sherlock”, “Doctor Who” e “Dracula”.

“Sono entusiasta di essere stato invitato al primo Italian Global Series Festival. Tornare a Rimini, dove ho trascorso una vacanza nel 1980, e poter svelare Bookish a un nuovo pubblico e tenere una masterclass sulla creazione di TV è una vera delizia!”, ha dichiarato Gatiss.

“Bookish”, mistero e malinconia nell’Inghilterra post-bellica

Ambientata nella Londra del 1946, “Bookish” racconta la storia di Book (Gatiss), ex spia militare diventato detective e proprietario di una libreria nel quartiere di Archangel Lane. Con un’estetica moderna e un cast d’eccezione, la serie – sei episodi da un’ora – esplora temi di identità, amore e perdita. Accanto a Book, la moglie Trottie (Polly Walker), energica e indipendente, gestisce il negozio di carta da parati adiacente. Il loro è un matrimonio di facciata, volto a proteggere la vera natura di Book in un’epoca in cui l’omosessualità era criminalizzata.

L’ingresso nella loro vita di Jack (Conner Finch), un giovane dal passato misterioso, porterà a galla legami segreti e verità celate. La regia è affidata a Carolina Giammetta, mentre la produzione è curata da Eagle Eye Drama per UKTV e PBS, con distribuzione globale di Beta Film.

“Estranei”, l’Italia che racconta sé stessa

Sullo sfondo di una tranquilla cittadina italiana dove coesistono in armonia la popolazione locale e una delle più grandi comunità Sikh d’Europa, “Estranei” esplora le tensioni sotterranee che emergono dopo la sparizione di due giovani innamorati, Camilla e Manraj. Moderni Romeo e Giulietta, la loro scomparsa diventa il catalizzatore di una serie di eventi oscuri, che coinvolgono tutta la comunità.

A guidare le indagini è Laura Macchi (Elena Radonicich), tornata nella città natale per assistere il padre malato, sindaco e figura chiave nel mantenimento dell’equilibrio interetnico. Tra rivalità sopite e segreti inconfessabili, la serie – diretta da Cosimo Alemà e prodotta da Eagle Original Content, Rai Fiction e RaiCom – si preannuncia come uno dei titoli più intensi della stagione.

“Con Estranei, non avremmo potuto avere una serie migliore per la nostra prima World Premiere italiana, poiché mostra perfettamente il talento locale e la capacità dell’Italia di offrire storie coinvolgenti”, afferma Marco Spagnoli.

Masterclass e premi, un festival per raccontare il futuro della serialità

Oltre alle proiezioni, l’IGSF offrirà masterclass, eventi industry e una selezione competitiva che abbraccia tre categorie: Dramma, Commedia e Serie Limitata. In palio, i Maximo Awards, che premieranno le migliori produzioni internazionali, con un riconoscimento speciale per la fiction italiana e un Nastro d’Argento assegnato dai Giornalisti Cinematografici.

“È difficile credere che, nel nostro primo anno, abbiamo ricevuto submission da oltre 28 paesi”, commenta Spagnoli. “L’IGSF è orgoglioso di essere un evento che dà spazio alla creatività e incoraggia la nascita di nuove collaborazioni e idee per progetti in grado di raccontare storie indimenticabili.”

Il festival rappresenta la naturale evoluzione del RomaFiction Fest, fermo dal 2016, e riporta finalmente in Italia un grande evento interamente dedicato alla serialità. Il programma completo sarà annunciato il 18 maggio al Festival di Cannes, mentre i biglietti per il pubblico – gratuiti – e l’accreditamento per stampa e industria saranno disponibili a partire da fine maggio.