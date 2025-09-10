Festival MENS-A 2025: la decima edizione tra filosofia, dialogo e visione del futuro

Il Festival MENS-A celebra la sua decima edizione dal 18 settembre al 18 ottobre 2025: undici incontri in sette città dell’Emilia-Romagna, con la partecipazione di sessanta esperti, filosofi, docenti e giornalisti che si confronteranno sul tema VISIONE E PROMESSA

Unico festival in Italia interamente dedicato al Pensiero e al Dialogo, MENS-A è diretto dalla sua ideatrice, la professoressa Beatrice Balsamo, filosofa e psicoanalista, in collaborazione con tutte le Università emiliane, l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del MIC e della Fondazione Fratelli Tutti per il Giubileo.

«Il deserto cresce, occorre tornare a pensare, educare a una concordia maggiore, oltre le parzialità, saper mettere in parola emozioni, sentimenti, gesti. Bisogna avere una visione più grande, saper mantenere le promesse, per vivere insieme, avere un’intesa, parlarsi per fare la Pace, attuare la Speranza. Da qui il titolo del Festival», spiega la professoressa Balsamo.

Gli incontri saranno aperti al pubblico e gratuiti.

Il programma completo è disponibile sul sito www.mens-a.it.

Tra i protagonisti di questa edizione: Stefano Zecchi (filosofo e scrittore), Gianna Schelotto (scrittrice, psicoterapeuta), Edith Bruck (scrittrice), Augusto Minzolini (giornalista), Gianni Riotta (giornalista), Maurizio Delpietro (giornalista), Maurizio Molinari (giornalista), Roberto Celada Ballanti (filosofo del dialogo).