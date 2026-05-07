Confidenze si evolve, cambia pelle e diventa Nuove Confidenze. La scommessa su carta, web e social

Il 14 aprile è l’inizio di un racconto tutto da scrivere: nasce Nuove Confidenze. Non è solo un restyling, ma una scelta radicale: rimettere emozioni e narrazione al centro, trasformando il magazine in un ecosistema vivo. Le storie non restano più confinate sulla carta: si espandono sui social, abitano il digitale e prendono vita nel mondo reale, tra book club e momenti di incontro. Perché le storie che contano non finiscono all’ultima pagina: continuano nel dialogo con le lettrici.

Il cuore del nuovo progetto sono le storie d’amore, in tutte le loro forme. Quelle luminose e quelle complicate, quelle che fanno sognare e quelle che costringono a crescere. Il romance diventa il linguaggio attraverso cui leggere il presente, esplorare il desiderio, le relazioni, la vulnerabilità, anche dal punto di vista maschile. Perché le emozioni non hanno genere e le storie, quando sono autentiche, parlano a tutte le generazioni.

Ogni numero dedica circa 50 pagine alla narrativa contemporanea: racconti coinvolgenti, temi forti e romanzi a puntate firmati dalle autrici più amate e da voci emergenti del romance, capaci di creare attesa, conversazione e senso di community. Un’esperienza pensata per chi vuole perdersi in una storia e ritrovarsi, alla fine, un po’ diversa.

Anche l’identità visiva segna una svolta netta. La cover diventa un manifesto: più forte, più pop, più contemporanea. Colori che vibrano, titoli che non chiedono permesso, volti della tv, delle serie e della cultura pop – donne e uomini – scelti perché rappresentano il nostro tempo e le sue emozioni.

“Il mercato editoriale vive una fase di profonda riscoperta del romance e noi abbiamo deciso di diventarne il punto di riferimento. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere generazionali, unendo l’autorevolezza della nostra storia alla freschezza dei nuovi linguaggi narrativi. Questa visione si concretizza in una strategia multicanale che abbraccia carta, web e social, un’evoluzione necessaria per dimostrare che il bisogno di storie autentiche non ha età” – Maurizio Belpietro, presidente del Gruppo SEI e Editore di Nuove Confidenze.

La trasformazione più profonda è nel modello: Nuove Confidenze è un ecosistema narrativo. Carta, sito, social, TikTok, creator e booktoker dialogano tra loro per portare le storie ovunque e farle vivere oltre la pagina. Non solo lettura, ma partecipazione: digital, social e iniziative sul territorio, dai book club agli eventi, per trasformare le storie in esperienze condivise.

«Quando ho immaginato Nuove Confidenze, sono partita da una domanda semplice: quali sono le storie di cui abbiamo davvero bisogno oggi? La risposta è stata il romance. Perché è un ponte tra generazioni, mette in dialogo madri e figlie e continua a vivere sui social, nelle chat, nelle conversazioni di ogni giorno. Le storie d’amore non sono evasione: sono un modo potente per capire chi siamo e come stanno cambiando le relazioni. Con Nuove Confidenze voglio creare uno spazio che unisca carta, digitale e iniziative sul territorio in un’unica esperienza, dove le emozioni tornano al centro e ogni lettrice possa sentirsi accolta» dice Marta Bonini, la direttrice del settimanale.

Completano il magazine le sezioni dedicate al “tempo per te”: moda, beauty & benessere, cucina. Perché ogni storia ha il suo stile, il suo ritmo, il suo spazio.

Nuove Confidenze apre orizzonti inediti anche per il mercato pubblicitario. Non semplici spazi, ma esperienze di connessione. Accanto ai formati tradizionali, i partner accedono a un sistema di narrazione integrata che attraversa ogni touchpoint: dal digital ai social, fino al contatto fisico con tanti incontri con Bookclub, e non solo, sul territorio.