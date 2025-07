Con I Fantastici 4 – Gli Inizi, Marvel Studios inaugura ufficialmente la Fase Sei del Marvel Cinematic Universe. Il film, diretto da Matt Shakman, arriva nei cinema italiani il 23 luglio 2025 e rappresenta il secondo reboot del celebre supergruppo, dopo i tentativi precedenti datati 2005 e 2015. Con una durata di 130 minuti, la pellicola promette un mix di azione, stile retrò e pathos familiare, in una narrazione che si distacca dalla linea temporale principale del MCU.

La trama: origini, famiglia e minacce cosmiche

Ambientato sulla linea alternativa Terra-828, il film racconta le origini di Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Cosa e la Torcia Umana, quattro astronauti che acquisiscono poteri straordinari dopo una missione spaziale. Da quel momento diventano i Fantastici Quattro, la cosiddetta “Prima Famiglia Marvel”, costretta a bilanciare dinamiche affettive e responsabilità eroiche.

Il gruppo si troverà presto a fronteggiare una minaccia cosmica: Galactus, una divinità intergalattica determinata a divorare la Terra, accompagnato dal suo enigmatico araldo Silver Surfer. Il tutto è raccontato in un’estetica retro-futuristica ispirata agli anni Sessanta, con una cura visiva che omaggia la Golden Age dei fumetti.

Il cast: Pedro Pascal guida la squadra

Il film vanta un cast di primo livello, con Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby in quelli di Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm/La Cosa e Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana. Nel ruolo di Galactus troviamo Ralph Ineson, mentre Julia Garner interpreta Silver Surfer. Completano il cast Paul Walter Hauser e John Malkovich, in ruoli non ancora rivelati ufficialmente.

Pascal ha descritto il personaggio come “un sogno che si avvera”, pur ammettendo di aver dovuto moderare la sua performance inizialmente ispirata al cinema hollywoodiano degli anni ’60. L’attore ha anche affrontato numerose critiche al suo casting, soprattutto legate all’età e al look: “Mi hanno detto di tutto: che sono troppo vecchio, che non sto bene, che devo radermi. Ma sono orgoglioso di questo ruolo.”

Un progetto ambizioso e già con un sequel annunciato

I Fantastici 4 – Gli Inizi è il 37° film del Marvel Cinematic Universe e il primo a esplorare una nuova timeline ufficialmente dichiarata separata da quella degli Avengers. La sua uscita è stata rimandata più volte — prima prevista per novembre 2024, poi febbraio 2025 — fino alla data definitiva del 23 luglio.

Il 19 giugno 2025, Marvel Studios ha già annunciato lo sviluppo di un sequel, a conferma della fiducia nel progetto e nel suo potenziale narrativo a lungo termine. Per la prima volta, inoltre, la presenza della scena post-credit è stata ufficialmente anticipata dalla produzione, segno che questa nuova fase del MCU punta su trasparenza e fidelizzazione del pubblico.

Spoiler: il ritorno di un grande villain

Secondo fonti online, tra cui Reddit, l’intera trama del film sarebbe trapelata a poche settimane dall’uscita, inclusa la sequenza post-credit. Nel finale, Sue Storm scopre di essere incinta mentre Silver Surfer annuncia l’arrivo di Galactus. Durante lo scontro finale nello spazio, il Divoratore di Mondi propone uno scambio: risparmierà la Terra solo se i Fantastici Quattro gli consegneranno Franklin, il futuro figlio di Sue e Reed. Gli eroi rifiutano e si apre così una battaglia epica.

Nella scena dopo i titoli di coda, Sue legge una fiaba al figlio. Quando si alza, sente un rumore alle spalle: è il Dottor Destino, che appare tenendo in una mano la sua iconica maschera e nell’altra un Franklin privo di sensi. Stacco sul nero. La scritta finale è una promessa: “I Fantastici 4 ritorneranno.”