30 anni di Clueless – Ragazze a Beverly Hills: il cult che ha vestito (e riscritto) gli anni Novanta

Nel 1995, Clueless – Ragazze a Beverly Hills arrivava nelle sale americane con l’inconfondibile completo giallo scozzese di Cher Horowitz, destinato a diventare una delle immagini più iconiche del cinema teen. A trent’anni di distanza, il film diretto da Amy Heckerling continua a influenzare moda, linguaggio e immaginario pop, celebrato oggi come un classico capace di sopravvivere al tempo e ai trend.

Una Jane Austen con il cellulare

Ispirato liberamente al romanzo Emma di Jane Austen, Clueless racconta la storia di Cher, adolescente ricca, frivola e benintenzionata che cerca di sistemare la vita amorosa di tutti tranne la propria. Ambientato nella Beverly Hills patinata degli anni Novanta, il film è una satira gentile, affilata e sorprendentemente intelligente della superficialità (e profondità) adolescenziale. In sottofondo, una colonna sonora che va da The Muffs a Radiohead, passando per Beastie Boys e Coolio.

Lo stile che ha definito un’epoca

Firmato dalla costume designer Mona May, il guardaroba di Clueless ha riscritto le regole della moda teen. Mini kilt a pieghe, cardigan pastello, cappelli a secchiello e abbinamenti cromatici maniacali: ogni look di Cher, Dionne e Tai è stato studiato per evocare status, umore e personalità. Ancora oggi, le collezioni di brand come Miu Miu, Versace e Sandy Liang ne portano i segni.

Da cult generazionale a fenomeno culturale

Se negli anni Novanta era un film per adolescenti, oggi Clueless è diventato oggetto di studio nei corsi universitari, fonte d’ispirazione per campagne moda, capsule collection e revival estetici su TikTok. Le frasi cult – da «As if!» a «I totally paused!» – sono parte del lessico pop. E il personaggio di Cher, interpretato da Alicia Silverstone, ha assunto i tratti dell’eroina postmoderna: ingenua ma affilata, frivola eppure capace di evolversi.

Il ritorno di Cher: il reboot è realtà

Ora, la ragazza più iconica di Beverly Hills è pronta a tornare. Peacock ha confermato lo sviluppo di una nuova serie reboot di Clueless, con Alicia Silverstone che riprenderà il ruolo che l’ha resa celebre. L’attrice sarà anche produttrice esecutiva, accanto ad Amy Heckerling e Robert Lawrence, già dietro al film originale.

La serie, prodotta da CBS Studios e Universal Television, sarà scritta da Josh Schwartz e Stephanie Savage, le menti dietro Gossip Girl e The O.C.: una garanzia di stile e ritmo per restituire il mondo di Cher in chiave contemporanea.

La suite di Cher all’hotel Ermitage di Beverly Hills