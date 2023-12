Follower in calo, crollo del sentiment: la crisi dell'account instagram di Chiara Ferragni

I numeri non mentono, mai. E di numeri, anzi, i grafici legati ai numeri dicono tanto, tantissimo dello stato di difficoltà in cui sta navigando Chiara Ferragni.

Le polemiche scattate dopo la notizia della multa decisa dall'Antitrust per la nota vicenda del Pandoro di Beneficenza (che non sarebbe stata tale, secondo l'autority) ha fatto partire un vortice di reazioni a catena che hanno avuto un impatto immediato e diretto sul canale instagram della influencer più famosa del mondo.

Questo è il grafico che mostra il crollo dei follower. Ad oggi siamo ad oltre 110mila persone che hanno deciso di lasciare la Ferragni. Tanti se pensiamo al numero in se, pochi, lo 0,5%, se pensiamo al totale di chi invece la segue ancora: più di 29 milioni di persone.

Questa è la linea temporale dell'engagement dell'account Instagram di Chiara Ferragni, ci sono i due crolli, il primo dopo la multa Antitrust e il secondo dopo il video di scuse.

In questo grafico invece il numero di commenti che hanno raggiunto il picco, notevole di 100 mila il giorno del famoso video di scuse di Chiara Ferragni.

Questo grafico invece mostra il cosiddetto «engagement» dell'account ig che dal giorno dello scandalo è di fatto piallato a quota 0%.

In ultimo il grafico del «sentiment» per la parola chiave Chiara Ferragni. Si nota facilmente come siamo dal 15 dicembre in piena negatività, in zona rossa.

info: Arcadiacom.it