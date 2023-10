Esselunga "pesca" anche in rete

In principio fu una pesca.

Esselunga negli ultimi giorni ha scatenato il dibattito - anche politico - con il suo nuovo spot in cui una pesca (sì, il frutto) è lo strumento con cui una bambina di una coppia separata tenta il riavvicinamento di mamma e papà. C'è chi come Vecchioni, lavagna alla mano, ha spiegato l'etimologia della parola e chi, come Matteo Salvini, fa il pieno di buste gialle con la S rossa sopra: "Le pesche erano finite, ma tanta roba". E se la premier Giorgia Meloni ha trovato lo spot "bello e toccante", Nicola Fratoianni innalza la bandiera del "mi sembra davvero sbagliato, in questo e in altri casi, mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali".

Ma che cosa ne pensa il web?

Il dibattito, accesissimo, ha interessato tutte le piattaforme di social networking, da X a Facebook passando per Instagram o TikTok. Per questo, Arcadia ha studiato le due parole chiave regine della scorsa settimana, Esselunga e, appunto, pesca, per dipingere un quadro più dettagliato di questa ondata inaspettata.









Sono oltre 9 milioni le interazioni che le due keyword più discusse hanno raccolto in questi ultimi 7 giorni online. Il 65% è stato calamitato da Esselunga e il 35% dal nuovo frutto proibito, la pesca.





Sono l'incredibile cifra di 45.729, invece, le menzioni cumulative delle 2 keyword in questi ultimi 7 giorni online. Il picco massimo è stato raggiunto da entrambe, come mostra la linea temporale, giovedì 28 settembre.





Entrambe le keyword hanno incassato la quota maggiore di parlato, oltre il 60% su Facebook. È significativo che Esselunga abbia ottenuto la fetta più ampia di discussione su X con il 19%, mentre la keyword 🍑 pesca (con tanto di disegnino, per confermare che il mondo dei social è ormai governato dalle emoji) si porta a casa un 3% su Instagram.