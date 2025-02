Sanremo 2025: cosa svelano i dati social (a una settimana dal Festival)

A una settimana dall’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, i dati social confermano ancora una volta il ruolo centrale della kermesse musicale nel panorama mediatico italiano. L’analisi settimanale condotta da Arcadia per XXI Secolo ha monitorato l’andamento delle conversazioni digitali e le performance degli account ufficiali e degli artisti in gara, evidenziando un crescente entusiasmo da parte del pubblico.

L'analisi degli account ufficiali: @SanremoRai

(Arcadia)

La presenza social del Festival si è rafforzata in maniera significativa nei due mesi precedenti l’evento (1° dicembre 2024 - 31 gennaio 2025), con un incremento notevole dell’engagement sulle quattro principali piattaforme digitali: Instagram ha registrato un aumento del +434% di coinvolgimento, totalizzando 1,4 milioni di interazioni. TikTok, piattaforma sempre più centrale nel panorama social, ha visto una crescita del +67%, con 1,1 milioni di interazioni. Facebook, nonostante il target più maturo, ha registrato un aumento del +238%, con 82 mila interazioni. X (ex Twitter), punto di riferimento per il dibattito in tempo reale, ha segnato un +127% con 14 mila interazioni.

Questi dati confermano come la strategia digitale del Festival sia sempre più orientata a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, sfruttando i diversi canali per intercettare utenti di tutte le età.

Il sentiment del pubblico

(Arcadia)

Oltre alle interazioni sugli account ufficiali, la ricerca ha monitorato il sentiment delle conversazioni online legate a Sanremo. Analizzando due parole chiave principali, i dati emersi sono estremamente positivi: “Sanremo” ha raccolto un sentiment positivo dell’85%. Mentre “Festival di Sanremo” ha ottenuto un sentiment positivo ancora più alto, pari al 91%.

Questi numeri indicano un’ampia attesa e un atteggiamento entusiasta da parte del pubblico, probabilmente alimentato da un cast di artisti variegato e dalla capacità del Festival di rinnovarsi pur rimanendo fedele alla propria tradizione.

Gli artisti in gara: chi vince sui social?

Oltre al Festival in sé, anche gli artisti in gara stanno beneficiando di un notevole incremento di visibilità. L’analisi dei follower sui social network, indipendentemente dalla piattaforma, ha evidenziato una crescita significativa per alcuni protagonisti della categoria "Big".

(Arcadia)

Nel dettaglio, Olly è stato l’artista con la crescita più marcata, guadagnando 110 mila nuovi follower su Instagram.

Tony Effe e Irama hanno registrato entrambi un aumento di 100 mila follower su TikTok, piattaforma che si conferma cruciale per la musica e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Achille Lauro e Giorgia, nomi già consolidati della scena musicale italiana, hanno visto rispettivamente un incremento di 37 mila e 28 mila follower su Instagram.

Questi dati dimostrano come la partecipazione a Sanremo sia un volano fondamentale per la crescita della fanbase degli artisti e dei protagonisti dello spettacolo, con i social che fungono da vero e proprio termometro della popolarità ancora prima che gli artisti salgano sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti e l'effetto Sanremo

(Arcadia)

Anche Carlo Conti ha beneficiato dell’attenzione social legata al Festival. Dal 1° dicembre 2024 al 1° febbraio 2025, il suo account Instagram è cresciuto di oltre 6 mila nuovi follower, mentre le interazioni complessive raccolte dai 14 post pubblicati sono state 96 mila, con un aumento del +43% rispetto al bimestre precedente. Nelle conversazioni online, infine, sono state registrate 45 mila menzioni con una reach complessiva di 11 milioni di utenti.

Sanremo 2025 si conferma ancora una volta un evento di enorme rilevanza non solo televisiva, ma anche digitale. La crescita esponenziale delle interazioni social e il sentiment positivo che circonda il Festival dimostrano come la manifestazione sia ormai un appuntamento imprescindibile per il pubblico italiano, capace di catalizzare l’attenzione ben prima del suo inizio. Ora non resta che osservare come questi dati evolveranno durante la settimana del Festival e quali saranno gli artisti che beneficeranno maggiormente di questa visibilità social. Quel che è certo è che Sanremo continua a essere non solo il palco più prestigioso della musica italiana, ma anche un fenomeno social senza precedenti.