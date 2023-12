Sinner, Maurizio Costanzo e Berlusconi i personaggi più cercati su google dagli italiani nel 2023

Jannik Sinner, Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi da una parte, Chiara Francini, Rosa Chemical e Marco Mengoni con il testo di Due Vite, brano con cui ha vinto l'ultimo Sanremo, dall'altra. In mezzo ecco Hamas e la guerra in Israele e Gaza, accanto al significato di lutto nazionale e transgender. È il quadro che sintetizza le ricerche degli italiani nel 2023 su Google, che a dicembre fa ogni anno il punto con il report 'Un anno di Ricerche', rivelando personaggi, temi, momenti e termini che hanno catturato l'attenzione del Paese. Tenendo a mente che non si tratta delle parole più ricercate in assoluto, bensì di quelle che hanno registrato il maggiore incremento nel corso dei dodici mesi precedenti. Stavolta c'è anche il bonus legato ai 25 anni di Google, festeggiati lo scorso 27 settembre, utile per togliersi qualche curiosità e conoscere band, artista, cantante e atleta più cercati di sempre sul motore di ricerca di Big G.

Prima di scoprire questi ultimi, restiamo nel Bel Paese perché la caccia al click conferma che l'anno che sta per chiudersi ha consacrato Jannik Sinner, astro nascente del tennis mondiale e artefice della vittoria dell'Italia in Coppa Davis, che guida la categoria Personaggi davanti a Romelu Lukaku, al centro del mercato estivo con il tira e molla tra Inter e Juventus prima di accasarsi alla Roma. Terzo posto per Peppino di Capri, seguito da Shakira e Marta Fascina. L'altra categoria di peso riguarda gli Addii ed è un elenco di personaggi molto popolari. In cima ci sono Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi, scomparsi rispettivamente il 24 febbraio e il 12 giugno scorsi, dominando in entrambi i casi le cronache per settimane intere. Sul podio c'è Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso 25 settembre, poi Toto Cotugno e Gianluca Vialli, morto il 6 gennaio 2023 e destinatario dei saluti di Alex Del Piero con un post su Facebook che, con oltre 664mila interazioni, è stato il più cliccato dell'anno sul social network.

Due sorprese e tantissimo festival di Sanremo nella categorie Attrici/Attori e Cantanti, dove nel primo caso in testa c'è Chiara Francini, con Luisa Ranieri e Beatrici Luzzi a completare il podio, mentre Elena Sofia Ricci e Angelo Duro chiudono la top 5. Spostando il focus sulla musica, emerge Rosa Chemical, il rapper che proprio al teatro Ariston si è fatto conoscere dal grande pubblico. Alle sue spalle Fedez e Marco Mengoni, con Anna Oxa unica veterana tra le nuove leve a precedere Lazza e Mr. Rain.

Se c'è un motivo per cui Google ha sostituito nel tempo i volumi dell'enciclopedia è per la capacità di fornire risposta a qualsiasi domanda. Ecco perché la ricerca dei significati e dei motivi che hanno determinato fatti noti sono ogni volta gli elenchi più illuminanti per carpire le tendenze in voga. In questo caso il tema centrale riguarda il conflitto israelo-palestinese, con la ricerca dei motivi che hanno riacceso le violenze, l'origine di Hamas e la definizione di Kibbutz e della Striscia di Gaza. Le scomparse di importanti personaggi politici hanno fatto schizzare in alto le ricerche sul significato di Lutto Nazionale, celebrato tre volte in quattro mesi per Silvio Berlusconi, Arnaldo Forlani e Giorgio Napolitano. Gli italiani si sono interrogati anche sul significato di Transgender, termine più volte al centro delle cronache tra l'uccisione di sei persone da una persona con una identità di genere diversa da quella attribuita alla nascita avvenuto a marzo a Nashville (Stati Uniti) e l'elezione della prima miss trans, vittoriosa nel concorso di bellezza nei Paesi Bassi. Cresciute a dismisura nel giro di un anno anche le ricerche sul sostantivo Implosione, il cui interesse si lega alla tragedia del sommergibile Titan, imploso con cinque passeggeri a bordo poco dopo l'avvio del viaggio per esplorare il relitto del Titanic.

Ampliando l'orizzonte temporale e spaziale, poche sorprese e solo grandi nomi sono inclusi nei trend più cercati di sempre a livello globale. Che i Beatles fossero la rock band numero uno era facile prevederlo, mentre Cristiano Ronaldo è l'atleta più cliccato di sempre. C'è l'Italia col genio di Leonardo da Vinci a guardare tutti dall'alto tra gli artisti, con una popolarità bissata dalla Mona Lisa, l'opera d'arte (escluse quelle teatrali) più gettonata nei 25 anni di vita di Google. Rihanna è l'icona di stile, Taylor Swift la cantautrice che più attrae gli utenti e di Beyonce è il Grammy più apprezzato online. Twilight è la trilogia più cercata, il calcio lo sport più cliccato e Minecraft il videogioco che non teme rivali.





Le tendenze italiane del 2023

Personaggi

Jannik Sinner Romelu Lukaku Peppino di Capri Shakira Marta Fascina Chiara Francini Elly Schlein Andrea Giambruno Francesca Fagnani Luisa Ranieri

Addii

Maurizio Costanzo Silvio Berlusconi Matteo Messina Denaro Toto Cutugno Gianluca Vialli Francesco Nuti Matthew Perry Tina Turner Michela Murgia Gina Lollobrigida

Film

Oppenheimer Barbie C'è ancora domani Assassinio a Venezia Everything Everywhere all at once Avatar 2 The Nun 2 The Whale Killers of the Flower Moon Creed 3

Serie TV

Mare Fuori Buongiorno, mamma! Lidia Poët One Piece Mercoledì The Last of Us Terra amara Fiori sopra l'inferno Ginny and Georgia La ragazza e l'ufficiale

Attrici / Attori

Chiara Francini Luisa Ranieri Beatrice Luzzi Elena Sofia Ricci Angelo Duro Jenna Ortega Brendan Fraser Grecia Colmenares Massimiliano Varrese Paola Cortellesi

Cantanti

Rosa Chemical Fedez Marco Mengoni Anna Oxa Lazza Mr. Rain Elodie Gino Paoli Ornella Vanoni Giorgia

Testi canzoni

Due vite (Marco Mengoni) BZRP (Shakira) Supereroi (Mr. Rain) Cenere (Lazza) Italodisco (The Kolors) Made in Italy (Bdope e Rosa Chemical) Alba (Ultimo) Tango (Tananai) Splash (Colapesce e Dimartino) Everyday (Anna, Shiva e Takagi & Ketra)

Cosa significa…?

Lutto nazionale Transgender Implosione Apayinye Noos Papa Emerito Sinologa Aschenazita Armocromista Sexting

Perché…?

La guerra in Israele e Gaza Iacchetti conduce da casa Si festeggia il Ferragosto Fazio lascia la Rai Edoardo è stato squalificato Osimhen porta la mascherina La Juve ha perso 15 punti Si festeggia l'8 marzo Non c'è Teo Mammucari È morto Maurizio Costanzo

Cos'è…?

Hamas Diastasi addominale Kibbutz 41 bis Codacons CNEL Hangover Chat GPT Striscia di Gaza Ittero

Ricetta

Lenticchie Bigoli Scammaro Gnocchi di zucca senza patate Valdostana Tette delle monache Frappé Crema caffè Calzagatti Pesto genovese

Come vestirsi…?