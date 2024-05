PC Copilot Plus, cosa sono e perché rivitalizzeranno il mercato dei computer

Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e Samsung. Nel giro di poche ore si sono susseguiti una pioggia di annunci di nuovi notebook, caratterizzati da una tecnologia in comune: l'intelligenza artificiale generativa. Più precisamente la presenza di chip dedicati e unità di elaborazioni neurali (NPU) progettati per sfruttare le capacità dell'IA. Con una differenza sostanziale rispetto ai vecchi pc, non più basati sul cloud ma in grado di gestire tutte le operazioni all'interno del dispositivo, con un guadagno in termini di prestazioni e sicurezza. In quanto migliora l'efficenza dei carichi di lavoro e i dati restano all'interno del computer, riducendo i rischi di violazioni legati alla privacy.

Il fattore determinante di questa ondata di prodotti è l'IA, tecnologia che domina il dibattito e spacca l'opinione pubblica, anche quando si parla di AI PC, cioè dei computer basati sull'intelligenza artificiale. Agli entusiasti per l'incremento di produttività e creatività, si frappongono gli scettici che credono in una nuova mossa di marketing che non assicura vantaggi concreti nell'utilizzo dei dispositivi. La maggioranza degli addetti ai lavori sta col primo schieramento, mentre i produttori sperano ardentemente che l'IA sia la chiave giusta per ribaltare il trend e tornare a far crescere un mercato che ha chiuso il 2023 con un -9%, con spedizioni frenate dall'inflazione e dalla coda lunga dell'eccesso di acquisti effettuati durante la pandemia.

Lenovo





A livello pratico, la novità più significativa è il lancio di Microsoft dei Copilot Plus Pc, famiglia di dispositivi in cui l'intelligenza artificiale è legata a doppio filo ai processori e al sistema operativo Windows 11. La pervasività dell'IA è già totale, perché da quando si solleverà il display saremo sempre accompagnati dal chatbot Copilot, aggiornato di recente per supportare GPT-4o, ultima modello lanciato da OpenAI, mentre nel futuro prossimo ogni applicazione, qualsiasi gioco e pressoché tutte le funzionalità disponibili, anche offline, saranno ottimizzate per l'IA. Riassunti di documenti, risposte rapide, compagno di gioco sono alcune delle possibilità in cui Microsoft sfrutterà l'IA, considerando però che tali scenari saranno circoscritti ai Pc Copilot Plus. Per i quali il colosso di Redmond ha delineato i requisiti minimi: 16GB di Ram, 256GB per lo spazio d'archiviazione e una NPU con almeno 40 TOPS (tera operations per second).

Per ora, gli unici processori che soddisfano tali condizioni sono Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus di Qualcomm, presenti a bordo dei computer svelati subito dopo l'annuncio di Microsoft. Tra questi figurano Asus Vivobook S 15, già preordinabile in Italia al prezzo di 1.399 euro, Acer Swift 14 AI, disponibile da giugno per 1.499 euro, Lenovo Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6, che arriveranno da noi, nell'ordine, a giugno e ad agosto con prezzi a partire da 1.599 e 2.158 euro (Iva inclusa), e Samsung Galaxy Book4 Edge, in Italia dal 18 giugno ma dal costo ancora sconosciuto. I due computer di HP (OmniBook X AI e EliteBook Ultra AI) e i cinque modelli di Dell (XPS 13, Latitude 7455, Latitude 5455, Inspiron 14 e Inspiron 14 Plus) sono al momento disponibili solo negli Stati Uniti. In rampa di lancio in casa Microsoft ci sono, infine, pure i Surface in versione AI: il Pro 2-in-1 con display Lcd va da 1.229 a 1.479 euro, per il display Oled si va da 1.829 a 2.479 euro. Si tratta però della versione tablet, che per trasformarla in pc necessita di ulteriori 409 euro per la tastiera e a 529 euro per assicurarsi anche il pennino. Il Surface Laptop da 13,8 pollici parte da 1.229 euro, mentre per il modello con schermo da 15 pollici servono 1.579 euro.