Gadget tecnologici e spese folli per gli amici a 4 zampe

Gli animali domestici, soprattutto cani e gatti, sono da sempre considerati dei veri e propri membri della famiglia. Sui social, infatti, impazzano mode e tendenze relative alla cura dei nostri amici a 4 zampe.

Dai cappottini per proteggersi dalle rigide temperature invernali ai calzini per evitare che le loro zampette possano toccare direttamente il terreno, anche se la natura li ha già dotati di una struttura anatomica che consente loro di poter tranquillamente camminare “scalzi”, sono davvero tanti i gadget in vendita sia su internet che in negozi specializzati.

E che dire invece dei trattamenti di bellezza creati ad hoc per cani e gatti, durante i quali i nostri amici pelosetti si lasciano coccolare tra un bagno rilassante e uno scrub viso per eliminare le impurità del loro pelo.

Eppure, la tendenza a considerare questi animali alla pari delle persone sta portando a degli eccessi davvero surreali. Infatti molti padroni sono disposti a spendere tanti soldi per poter rendere la vita dei propri animali sempre più sana e piacevole.

Se hai sempre desiderato sapere cosa volessero dire il tuo cane o il tuo gatto con i loro bau e miao, oggi la soluzione c’è. Infatti con il collare Shazam, ad un costo che si aggira intorno ai 450$ potrai finalmente capire il tuo amico a 4 zampe. Questo collare, attraverso le sue funzioni, è in grado di attribuire una specifica personalità al tuo animale, riflettendo al meglio il suo essere interiore. Occhio però, potresti restare deluso da ciò che loro pensano di te.

Sempre in tema di collari intelligenti, questa volta meno costosi rispetto ai precedenti (il prezzo si aggira intorno agli 80$), sono stati inventati dei collari con localizzatore GPS e sanitario per cani attraverso i quali è possibile monitorare non solo i loro spostamenti, ma riescono a capire, attraverso il modo in cui abbaiano, se vivono in una condizione di ansia da separazione oppure altri problemi di tipo comportamentale.

E al modo in cui i cani trascorrono il loro tempo libero nessuno ci pensa? Se pensate che il loro passatempo preferito sarebbe correre dietro una palla o un frisbee per riportarli al loro padrone, vi sbagliate. Infatti alla poco modica cifra di 699$ potrete acquistare il Dogsplay, un vero e proprio tablet creato per far fronte alle esigenze di svago dei cani.

Questo dispositivo è dotato di tantissime funzionalità pensate per il vostro Fido, come Dogflix, un vero e proprio Netflix in versione canina. Attraverso questa funzione il vostro cane avrà accesso ad una serie di contenuti appositamente studiati per il loro intrattenimento. Oppure il Dog Filter, che migliora i toni blu e gialli per una visualizzazione precisa dello schermo, su misura per la percezione visiva del tuo cane. Ma è anche dotato di un’app che consente di effettuare videochiamate con il proprio padrone, se sentono davvero tanto la loro mancanza, o forse siete voi a sentire la loro.

E per i gatti? Appositamente pensato per i felini è stato creato un kit intelligente per la tolettatura, formato da una capsula la quale consente di effettuare una rimozione dei peli morti ed è dotato anche di un apposito sistema di nebulizzazione per eliminare i cattivi odori del vostro micio e curare la sua igiene, con buona pace di chi ancora pensa che i gatti siano gli animali più puliti del mondo, capaci di pulirsi da soli.

Resta però il problema della lettiera, che se non pulita frequentemente potrebbe emanare odori sgradevoli. Niente paura. Sul web, ad un prezzo che si aggira intorno ai 400€ potrete acquistare una lettiera autopulente, capace di filtrare la sabbia in modo da ripulirla dagli escrementi del vostro micio, garantendo dunque una pulizia costante.

Inoltre se temete che il vostro animale possa essere disidratato, la tecnologia interviene anche in questo caso. È stata infatti inventata una speciale ciotola, al costo di circa 100$, la quale attraverso un particolare sistema sarebbe in grado di invogliare il vostro animale a bere, favorendo dunque una corretta idratazione del loro organismo.

Che l’amore verso i nostri animali domestici, di qualsiasi razza e genere, sia una cosa importante siamo tutti d’accordo. Tuttavia fa sorridere e in molti casi riflettere su come a volte si tenda ad avere degli eccessi decisamente sbagliati.