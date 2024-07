Vshorad, il mini missile antiaereo portatile dell'esercito italiano

La multinazionale Mbda ha presentato per la prima volta al Farnborough International Airshow, in corso nel Regno Unito, la nuova soluzione Manpads (Man Portable Air Defense System) Vshorad (Very Short Range Air Defence), ovvero un missile portatile antiaereo in fase di sviluppo per l'Esercito Italiano e pronto per essere commercializzato anche all’estero.

Il nuovo Vshorad è un intercettore supersonico del tipo “spara e dimentica”, equipaggiato con un sistema di ricerca dotato di capacità di elaborazione delle immagini. Esso può prendere di mira velivoli, elicotteri e piccoli droni. Il suo design consente una facile integrazione sia sui veicoli attuali usati dai nostri militari (come lo Vtlm2 della Idv, equipaggiato con torretta Leonardo, sia su veicoli futuri dotati di torrette automatizzate. Essendo trasportabile da una sola persona, questa soluzione sarà particolarmente adatta ai reparti dei paracadutisti e delle forze anfibie, offrendo allo stesso tempo un vantaggio tattico se montata su veicoli militari. Il sistema sarà integrato anche nello Sky Warden, il sistema di punta modulare, scalabile e con possibilità di evoluzione prodotto da MBDA per contrastare i sistemi aerei senza pilota.

Vshorad è in fase di sviluppo a seguito di un requisito operativo espresso l'anno scorso direttamente dall'Esercito Italiano per potersi dotare di un missile di difesa aerea portatile a cortissimo raggio. Le caratteristiche e le prestazioni del sistema sono conformi agli standard Nato. Sfruttando il know-how di Mbda nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di difesa aerea, il nuovo missile contribuirà così a rafforzare l’offerta dell’azienda per una capacità di difesa aerea europea multistrato, che va dal corto raggio alle difese antibalistiche e ipersonica.

Giovanni Soccodato, direttore esecutivo di Mbda Italia, commentando la presenza del Manpad Vshorad al Salone aerospaziale inglese, ha affermato: “La difesa aerea a corto e cortissimo raggio è un tema sempre più importante per garantire la sicurezza di persone e territori. Il nostro nuovo missile rappresenta il sistema che Mbda Italia sta sviluppando in risposta a questo chiaro requisito da parte dei nostri militari dell’Esercito, In linea con la strategia globale di prodotto, stiamo infatti lavorando su un innovativo sistema di difesa aerea spalleggiabile a cortissimo raggio che arricchirà il nostro portafoglio di difesa aerea, fatto di soluzioni multi sistema, multi portata e multi livello. Per farlo possiamo contare sull'esperienza dell'azienda nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni volte a soddisfare una gamma completa di requisiti, facendo tesoro delle capacità acquisite grazie alla cooperazione fra le diverse realtà nazionali del Gruppo MBDA che ci consente di realizzare prodotti e sistemi completamente made in Europe”.

MBDA Airbus e BAE Systems per il 37,5% ciascuna e Leonardo per il 25%, è un gruppo multinazionale europeo, leader mondiale nel campo dei sistemi d’arma complessi. Con oltre 14.000 dipendenti, lavora per sostenere la sovranità nazionale di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito e dei loro alleati in tutto il mondo. Acceleratore dell'innovazione, il gruppo è l'unico in Europa in grado di progettare e produrre armi complesse per soddisfare l'intera gamma delle esigenze operative attuali e future delle tre forze armate di terra, mare e cielo.