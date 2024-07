Spese militari nello spazio da record

L’ultima valutazione annuale della Space Foundation mostra che l'economia spaziale globale ha raggiunto i 570 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 7,4 % rispetto ai 531 miliardi di dollari del 2022, con una spesa spaziale militare mondiale in forte aumento del 18%, arrivando a 57 miliardi di dollari. Per la fondazione « questo totale è quasi il doppio delle dimensioni dell'economia spaziale di un decennio fa, in gran parte a causa del mercato commerciale in forte espansione. I governi stanno anche riconoscendo sempre di più l'importanza del dominio spaziale per la sicurezza nazionale». Per Heather Pringle, CEO della Space Foundation «l’analisi annuale dell'economia spaziale globale evidenzia la crescente importanza dell'industria spaziale sia nel settore pubblico che in quello privato».

La valutazione di quest'anno della Space Foundation, che sarà pubblicata integralmente alla fine del mese, ha preso in esame 54 nazioni e organizzazioni internazionali, analizzando 11 settori spaziali e la spesa pubblica. Nonostante la crescita commerciale continui a essere il fattore economico trainante del mercato, la valutazione della Space Foundation afferma che anche la spesa pubblica globale è in aumento, con un incremento dell'11% nel 2023, raggiungendo i 125 miliardi di dollari. Scorrendo il documento si scopre che nove dei governi con la spesa maggiore hanno aumentato i loro budget a due cifre lo scorso anno: Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia, Unione Europea, Francia, Germania, Italia e Corea del Sud.

La spesa militare ha costituito il 46% di quei 125 miliardi di dollari (57,5 milioni di dollari) nel 2023. La maggior parte (80%) della spesa per la difesa proviene dagli Stati Uniti, ma altre nazioni, tra cui Giappone e Polonia, hanno aumentato notevolmente la spesa per la difesa spaziale lo scorso anno. Secondo quanto dichiarato da un portavoce della Space Foundation a Breaking Defense, la valutazione mostra che la spesa militare statunitense per lo spazio nel 2023 ammonterà a circa 46 miliardi di dollari. Il Ministero della Difesa giapponese ha registrato la seconda crescita più elevata nel 2023, aumentando la sua spesa del 32%, arrivando a 128 miliardi di yen (810 milioni di dollari).

Mentre i ricercatori della Space Foundation non sono riusciti a trovare dati sufficienti per separare la spesa militare dalla spesa spaziale totale di Varsavia, il portavoce ha osservato che suo il paese ha speso circa 59 milioni di milioni di dollari nel 2023, pari ad un un aumento del 54% su anno rispetto al totale del 2022 che era stato di 38 milioni di dollari Inoltre, il portavoce del governo di Varsavia ha affermato che in base ai report open source «la difesa spaziale è una priorità più alta per l'esercito polacco rispetto al passato». Dal punto di vista commerciale, lo studio rivela che «i ricavi spaziali hanno raggiunto i 445 miliardi di dollari nel 2023, registrando un aumento del 5,4% rispetto al 2022». In particolare, il settore del Positioning, Navigation, and Timing (PNT) è rimasto il più grande sottosettore commerciale con un fatturato di 209 miliardi di dollari, 11 miliardi in più rispetto al 2022. Le Ground Stations and Equipment, la seconda categoria più grande, sono cresciute di 17 miliardi di dollari (19%) nell'ultimo anno. I ricavi derivanti dalla produzione e dal lancio di satelliti commerciali secondo la Space Foundation, pur essendo relativamente più piccoli, sono raddoppiati negli ultimi due anni grazie all'accelerazione del ritmo di lancio globale.