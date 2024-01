Al via Axiom-3, prima missione spaziale per il colonnello Walter Villadei

Se tutto andrà come previsto, ovvero salvo imprevisti dell’ultimo momento, domani sera alle 23.11 ora italiana partirà dal Kennedy Space Center il razzo Falcon 9 della compagnia privata SpaceX di Elon Musk, posizionato sulla celebre rampa di lancio 39A. A quasi 70 metri di altezza, alla sommità del vettore, attende la capsula Crew Dragon della missione Axiom-3 a bordo della quale salirà l’astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare, alla sua prima missione.





Walter Villadei

L’equipaggio sarà composto anche dall’americano-spagnolo Michael Lopez-Alegria, comandante, dall’astronauta turco Alper Gezeravci e dallo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia spaziale europea. Attualmente tutto l'equipaggio si trova in quarantena come previsto dalle procedure pre-lancio, in modo da essere protetto dal contagio di virus stagionali. Nelle due settimane di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Walter Villadei dovrà svolgere una dozzina di esperimenti previsti sia dall'Aeronautica Militare, sia dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), realizzati anche in collaborazione con università, enti di ricerca e imprese del settore aerospaziale.

Questi esperimenti spaziano dalla fisiologia alla medicina, dal monitoraggio dei detriti spaziali fino allo studio di come la microgravità influenza la preparazione della pasta, nostro piatto nazionale, e la percezione del gusto. Come da prassi, tecnologia del razzo a parte, controllata costantemente, il Controllo missione ora si concentra sulle previsioni meteorologiche, molto variabili in Florida durante questa stagione, e potrà sciogliere la riserva soltanto 24 ore prima del lancio, ovvero stanotte. Qualora le condizioni non fossero quelle attese, le orbite della Stazione Spaziale Internazionale permetteranno una nuova finestra di lancio anche nei giorni 18 e 20 gennaio.

Axiom, come di consueto, trasmetterà il lancio online sul sito: Axiom Space — World’s First Commercial Space Station



VIDEO. https://youtu.be/dr8gN1DFj4w