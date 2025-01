Piccoli brividi cyber

Impossibile questa settimana non dare spazio al quindicenne di Cesena che passava una parte del suo tempo a cambiare i voti su registri elettronici trasformando i cinque in sei, l’altra a cercare di modificare le rotte delle petroliere che incrociano nel Mediterraneo come fosse un videogioco iper-realistico (su questa parte non ho dettagli tecnici, quindi al momento riporto le notizie di stampa). Devo dire che, quando ho letto la notizia, mi è corso un piccolo brivido cyber lungo la schiena, ma non per la ragione che forse molti suppongono. Da anni racconto storie più o meno apocalittiche (tra l’altro in uno dei miei libri una è proprio dedicata alle petroliere) con black-out globali, caldaie che esplodono, quindi non è il presunto possibile dirottamento di navi mercantili che ha prodotto i brividi. Piuttosto il fatto che questa storia chiude un cerchio iniziato nel lontano 1983, quando ho visto per la prima volta il film Wargames – Giochi di guerra. Il protagonista, interpretato da Matthew Broderick, si cambiava i voti sul registro elettronico, non cercava di dirottare navi ma di fare scoppiare una guerra termonucleare globale. Quarantadue anni orsono un film immagina alcuni dei rischi delle tecnologie digitali, da quel momento in poi quasi due generazioni di professionisti ed esperti di sicurezza informatica se ne vanno in giro sbraitando di quanto possano essere grandi i rischi legati a queste tecnologie e cosa succede? Accade che nel gennaio 2025 arriva il remake, ma nel mondo reale, della trama di quel film. Questo fa venire i brividi, questo è quello per cui potrei restare allibito (forse alcuni che mi leggono lo sono). Il condizionale è d’obbligo perché in realtà non sono sconvolto, come molti miei colleghi abbiamo già elaborato il lutto, stiamo solo aspettando che succeda qualcosa, non sappiamo cosa, ma temo che sia solo questione di tempo. La speranza è che sia abbastanza da fare aprire gli occhi a tutti, senza però farli chiudere a tanti.