La vera storia dietro Baby Reindeer

Baby Reindeer (in italiano, Piccola renna): è così che Martha, tra persecuzioni e atti di stalking, soprannominava Donny Dunn, la sua vittima. La serie tvBaby Reindeer sembra un film di fantasia, ma si basa su eventi realmente accaduti nella vita del suo creatore Richard Gadd.

Ai 76° Primetime Emmy Awards, tenutisi il 15 settembre, Baby Reindeer si è aggiudicata il premio come miglior serie limitata o antologica, nonché per la miglior sceneggiatura per una serie limitata o antologica. L'attore protagonista Richard Gadd ha vinto anche come miglior attore protagonista in una serie limitata o un film, mentre Jessica Gunning, co-protagonista nei panni dell'inquietante stalker Martha, si è portata a casa il premio come miglior attrice non protagonista in una serie limitata o un film.

Nella serie Richard Gadd, comico di professione, interpreta una versione di se stesso chiamata Donny Dunn e racconta l'esperienza (realmente da lui vissuta) di essere stato perseguitato da una donna di mezza età che chiama Martha. Sebbene abbia modificato alcuni eventi "leggermente, per creare climax drammatici", ha detto al The Guardian nell'aprile 2024, la storia è incredibilmente vera. "È molto vero a livello emotivo, ovviamente: sono stato gravemente perseguitato e gravemente abusato", ha detto. "Ma volevamo che esistesse nella sfera dell'arte, oltre a proteggere le persone su cui si basa".

Gadd ha raccontato anche della sua esperienza di stupro e adescamento da parte di uno scrittore televisivo più anziano e di successo, e delle sue difficoltà con l'auto-colpevolizzazione in seguito agli eventi. Tutti traumi personali raccontati nel dettaglio e presenti in diversi episodi della serie.

Sebbene Gadd abbia cercato di proteggere l'identità della sua stalker, un'avvocatessa scozzese di nome Fiona Harvey, lei stessa ha parlato dopo che la serie è diventata un successo internazionale e ha affermato di essere la donna che ha ispirato il personaggio di Martha. Durante un'intervista, la donna ha annunciato la sua intenzione di citare in giudizio Gadd e Netflix, sostenendo che lo show è una "totale assurdità". Nel giugno 2024 ha citato in giudizio Netflix per 170 milioni di dollari.

Chi è Donny Dunn in Baby Reindeer

Donny Dunn è un personaggio interpretato e basato su Richard Gadd, un comico scozzese che ha iniziato la sua carriera facendo stand-up comedy. Il suo spettacolo di stand-up, Monkey See Monkey Do , ha vinto l'Edinburgh Comedy Award nel 2016. Lo spettacolo era basato sulle esperienze personali di Gadd: raccontava l'adescamento, la violenza e l'aggressione da parte di un uomo più anziano che lo aveva manipolato all'inizio della sua carriera. Sebbene lo spettacolo non fosse necessariamente divertente, ha fatto presto breccia nel cuore del pubblico. Tale performance lo ha portato a un ulteriore successo: la sua prima opera teatrale, Baby Reindeer, nel 2019. Gadd ha poi adattato Baby Reindeer in una serie televisiva, pubblicata su Netflix nell'aprile 2024, che ha immediatamente raggiunto la vetta delle classifiche dello streamer.

"Ho chiaramente toccato una corda sensibile", ha detto al The Guardian . "Ci credevo davvero, ma è decollato tutto così in fretta che mi sento un po' spazzato via dal vento". Attualmente sta lavorando alla scrittura di una serie drammatica in sei puntate per la BBC intitolata Lions.

Baby Reindeer è una storia vera?

Baby Reindeer è basato su eventi reali accaduti nella vita di Gadd.

Nel 2015, una donna ha iniziato a perseguitare Gadd: nella serie Donny incontra Martha mentre lavora in un bar, e lei inizia ad attaccare bottone con lui. Lo stesso è accaduto nella vita reale: la vera donna è entrata in un pub e ha detto che non poteva permettersi un drink, così Gadd - per gentilezza - gliene ha offerto uno.

Da lì, ha avuto inizio un'escalation di inquietanti persecuzioni: riuscita a ottenere la sua e-mail, Martha lo ha perseguitato per quattro anni, chiamandolo "Piccola renna". In quel periodo Gadd ha ricevuto 41.071 e-mail, 350 ore di messaggi vocali, 744 tweet, 46 messaggi di Facebook e 106 pagine di lettere scritte da lei.

"All'inizio tutti al pub pensavano fosse divertente che avessi un'ammiratrice", ha detto Gadd al Times nell'aprile 2024. "Poi ha iniziato a invadere la mia vita privata, seguendomi, presentandosi ai miei concerti, aspettando fuori casa mia, inviando migliaia di messaggi vocali ed e-mail".

Sebbene si fosse rivolto alla polizia per denunciare la situazione, le autorità non gli furono di grande aiuto. Gadd ha detto che trovavano incomprensibile che un uomo potesse essere perseguitato quando la situazione è stereotipicamente il contrario. "Quando un uomo viene perseguitato, può essere rappresentato nei film e in televisione come una cosa sexy", ha detto al The Times . "Come una femme fatale che gradualmente diventa più sinistra. Non comporta così tanta minaccia di violenza fisica, è meno comune e può essere banalizzato". Ha continuato: "Ero fisicamente spaventato perché non sapevo fino a che punto potesse arrivare, avrebbe potuto avere un coltello, ma ho pensato a quanto sarebbe stato terrificante se fosse stata un uomo alto e spaventoso".

Tuttavia, portare la storia sul palco - e poi sul piccolo schermo - è stato terapeutico per Gadd: "Non potevo più tenere tutto dentro. Fare spettacoli su questo era tutto ciò che avevo. Ero sotto shock, ma esibendolo ne acquisisci la proprietà. Quando lo tieni dentro per così tanto tempo diventa gigantesco e insormontabile, ma attraverso l'esibizione, puoi in qualche modo uscire da te stesso, osservarlo ed elaborarlo".

Chi è la vera Martha

Richard Gadd, nel tentativo di proteggere Martha, non ha mai dichiarato pubblicamente il suo vero nome o l'identità. Sebbene lei lo abbia molestato per oltre quattro anni, Gadd ha detto di provare ancora un certo livello di simpatia per lei in quanto persona malata di mente. Per nascondere la sua vera identità, aveva modificato alcuni aspetti del suo carattere in modo che nessuno potesse identificarla. "Abbiamo fatto di tutto per camuffarla al punto che non credo che si riconoscerebbe. Ciò che è stato preso in prestito è una verità emotiva, non un profilo fatto per fatto di qualcuno".

Nonostante i suoi tentativi di nascondere l'identità della sua stalker, alcuni investigatori di internet hanno dichiarato di aver pensato che Fiona Harvey fosse la vera Martha e di averle inviato "minacce di morte", secondo quanto riportato dal Daily Mail . Harvey ha anche confermato alla testata che molti dettagli della sua identità e di quella di Martha coincidono: sono entrambe scozzesi, hanno studiato legge, hanno 20 anni più di Gadd e usano un linguaggio sensuale nei loro scritti. Tuttavia, una differenza tra Martha e lei c'è: non ha mai chiamato Gadd con il soprannome "baby reindeer", che nella serie deriva da un giocattolo che Martha aveva da bambina e che le ricorda Donny. "Non ho mai posseduto una renna giocattolo e non avrei mai parlato con Richard Gadd di un giocattolo della mia infanzia", ha affermato.

Cosa succede a Martha nella serie Netflix

Nella serie Martha viene condannata a nove mesi di prigione e a un ordine restrittivo di cinque anni dopo aver lasciato un messaggio minatorio sulla segreteria telefonica di Donny, prendendo di mira la sua famiglia.

Donny partecipa all'udienza in cui Martha si dichiara colpevole di tutte le accuse e inizia a piangere. Quando se ne va, Donny si sente dispiaciuto per lei. L'udienza in tribunale sarà l'ultima volta che i due si vedranno.

Cosa è successo a Martha nella vita reale

Nella vita reale, Gadd non ha chiarito se la vera Martha stia scontando una pena, anche se afferma che la situazione è stata gestita. "È stato risolto", ha detto al Times . "Avevo sentimenti contrastanti al riguardo: non volevo gettare in prigione qualcuno che era a quel livello di malessere mentale". Tuttavia, alla fine, è riuscito a dimostrare alla polizia di essere stato molestato, registrando tutti i messaggi della donna quando minacciava lui o persone a lui care.

Nel complesso, Gadd ha ritenuto che la sua esperienza con la polizia non gli sia stata d'aiuto e si è sentito "deluso": "Quando ho seguito il procedimento della polizia [sul caso di stalking], mi sono davvero confrontato con la mancanza di risorse che sembravano esserci, con il modo in cui la polizia è stata sventrata", aggiungendo di essersi anche allarmato per la mancanza di aiuto fornito al suo stalker.

Sebbene lo stalking sia giunto al termine, Gadd ha affermato che le “ramificazioni emotive” continuano a “vivere” in lui.

Secondo il Daily Mail, Fiona Harvey attualmente vive da sola in un appartamento popolare a Londra e il suo budget per sopravvivere è di 30 sterline a settimana. Nel maggio 2024, Harvey è apparsa su Piers Morgan Uncensored , dove ha negato di aver perseguitato Gadd e lo ha definito "psicotico". Ha aggiunto: "Se qualcuno inviasse a qualcuno 41.000 e-mail o qualcosa del genere, quante ne farebbe al giorno? Tante. Niente di tutto ciò è vero. Non credo di avergli inviato nulla... No, penso che ci siano state un paio di e-mail scambiate, ma è stato tutto. Solo e-mail di battute scherzose".

Dopo l'intervista, Harvey ha intentato una causa contro Netflix per diffamazione, inflizione intenzionale di stress emotivo e negligenza, chiedendo 170 milioni di dollari.