I vincitori degli Emmy 2024: tutti i premi

Dopo il rinvio del 2023 dovuto alla stagione degli scioperi, la premiazione degli Emmy, gli Oscar della tv sempre più seguiti anche in Italia grazie alle piattaforme che hanno permesso alle serie tv americane di uscire in contemporanea in diversi paesi, è tornata nel suo periodo standard, metà settembre.

I colpi di scena non sono di certo mancati quest'anno: ad aggiudicarsi l'Emmy per miglior serie comica è stata Hacks, serie ambientata nel mondo della standup comedy. Le previsioni davano per vincitrice la serie The Bear, che ha vinto il premio come miglior serie comica l'anno scorso. Nonostante la serie culinaria abbia perso il premio più importante, è stata comunque lungamente premiata, 11 riconoscimenti tra cui tre premi importanti al cast: il suo protagonista per la seconda volta di fila, Jeremy Allen White, ei non protagonisti Liza Colón-Zayas che interpreta Tina e Ebon Moss-Bachrach che interpreta il cugino Richie. Con le sue vittorie totali agli Emmy 2024, The Bear ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di vittorie in una singola stagione per una commedia, superando il suo stesso conteggio dell'anno scorso. Dal palco, gli showrunner di Hacks hanno detto: “Siamo fortunati a vivere questo sogno e vogliamo ringraziare tutti gli artisti e i tecnici che hanno lavorato a questo show. Quando abbiamo cercato di fare capire l'idea di questa storia con questa protagonista un po' avanti con l'età non è stato facile, ricordiamo che solo il 3% dei protagonisti della tv hanno più di 60 anni e invece abbiamo tanti sessantenni fra noi”. Lucia Aniello ha poi parlato della “commedia come strumento per creare ponti e raccontare la verità in faccia al potere sostenete i comici”, annunciando che tra cinque giorni inizieranno le riprese della nuova stagione.

Tra i vari ospiti e omaggi alla storia della tv è apparso il cast di West Wing – Tutti gli uomini del presidente, la popolare serie tv ambientata alla Casa Bianca con Martin Sheen e Alison Janney che, con la reunion in occasione dei 25 anni dello show, hanno invitato il pubblico a registrarsi per votare a novembre per le presidenziali americane. Sul palco anche Henry Winkler e Ron Howard che hanno ricostruito i temi di Happy days nei panni di Fonzie e Rickie.

Shogun ha conquistato 18 riconoscimenti, tra cui come migliore serie drammatica: adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, la serie è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Shogun è un titolo conferito ai dittatori politici e militari che governarono il Giappone tra il 1192 e il 1868, una serie drammatica che mette l’accento sulla diversità e l’accoglienza. Hiroyuki Sanada, protagonista e produttore, ha ringraziato in lingua giapponese: “La nostra passione ha superato gli oceani e le frontiere”. I suoi protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai hanno vinto gli Emmy per miglior attore e attrice principali in una serie drammatica. Sawai è la prima interprete di origini asiatiche a ottenere questo premio.

Tra le miniserie, quella che ha ottenuto più premi è stata Baby reindeer, che ha conquistato altri tre premi per la sceneggiatura e per il ruolo da protagonista a Richard Gadd, che ha raccontato la propria esperienza di vittima di stalking, e all'attrice non protagonista Jessica Gunning, che veste i panni dell'ossessiva Martha. "Non pensavo che avrei rimesso insieme i cocci della mia vita dopo quello che mi è successo - ha detto il comico con la statuetta in mano sul palco del Peacock -. Questa è per tutti quelli che attraversano periodi difficili: niente dura per sempre, alla fine la situazione migliora".

Miglior attrice di una miniserie invece è stata decretata Jodie Foster, nei panni di una poliziotta nella serie antologica True Detective: Night Country. L’attrice, 61 anni e due Oscar, era già stata candidata in passato agli Emmy ma è la prima volta che lo vince. Nel suo discorso di ringraziamento ha voluto ricordare la popolazione inuit dell’Alaska settentrionale. Anche se la serie è stata girata in Islanda, il lavoro di ricerca per la serie si è svolto in Alaska: “Ci hanno semplicemente raccontato le loro storie e ci hanno permesso di ascoltarle ed è stata semplicemente una benedizione. Abbiamo ricevuto amore, amore, amore. E quando li ascolti, accade qualcosa di straordinario, di profondo e meraviglioso, più antico di questo posto e di questo tempo. Questo è proprio il messaggio: amore e lavoro equivalgono all’arte”.

Ripley, la serie Netflix girata in Italia, ha portato a casa l'Emmy per la miglior regia di una serie limitata a Steven Zaillian: "Fare Ripley in Italia è già un premio, è stato un sogno – ha detto – Condivido questo premio con le centinaia di persone che hanno lavorato con me, gli attori, la troupe e le maestranze". Secondo il produttore Enzo Sisti, era italiano il 97% della troupe che ha creato le otto puntate sull'artista della truffa interpretato da Andrew Scott.

Ecco l'elenco di tutti i vincitori:

Attore protagonista in una serie drammatica

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)

Attrice protagonista in una serie drammatica

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shogun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Serie drammatica

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

Il problema dei tre corpi

Attore protagonista in una serie comica

Matt Berry (What We Do in the Shadows)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Attrice protagonista in una serie comica

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Serie comica

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

Attore protagonista in una miniserie o film per la tv

Matt Bomer (Compagni di viaggio)

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Attrice in una miniserie o film per la tv

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Brie Larson (Lezioni di chimica)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Miniserie

Baby Reindeer

Fargo

Lezioni di chimica

Ripley

True Detective: Night Country

Attrice non protagonista in una serie drammatica

Christine Baranski (The Gilded Age)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Attore non protagonista in una serie drammatica

Tadanobu Asano (Shogun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shogun)

Jack Lowden (Slow Horses)

Jonathan Pryce (The Crown)

Attrice non protagonista in una serie comica

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murders In The Building)

Attore non protagonista in una serie comica

Lionel Boyce (The Bear)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Paul Rudd (Only Murders In The Building)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Attrice non protagonista in una miniserie

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under The Bridge)

Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Aja Naomi King (Lezioni di chimica)

Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans)

Nava Mau (Baby Reindeer)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Attore non protagonista in una miniserie

Jonathan Bailey (Compagni di viaggio)

Robert Downey Jr. (The Sympathizer)

Tom Goodman-Hill (Baby Reindeer)

John Hawkes (True Detective: Night Country)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (Lezioni di chimica)

Treat Williams (Feud: Capote vs. The Swans)

Regia per una serie commedia

Abbott Elementary – Randall Einhorn

The Bear – Fishes – Christopher Storer

The Bear – Honeydew – Ramy Youssef

The Gentlemen – Refined Aggression- Guy Ritchie

Hacks – Bulletproof- Lucia Aniello

The Ms. Pat Show – I’m The Pappy – Mary Lou Belli

Regia per una serie drammatica

The Crown – Stephen Daldry

The Morning Show – The Overview Effect – Mimi Leder

Mr. & Mrs. Smith – First Date - Hiro Murai

Shogun – Crimson Sky – Frederick E.O. Toye

Slow Horses – Strange Games – Saul Metzstein

Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty – Beat L.A. – Salli Richardson-Whitfield

Regia per una miniserie

Baby Reindeer – Episode 4 – Weronika Tofilska

Fargo – The Tragedy Of The Commons – Noah Hawley

Feud: Capote vs. The Swans – Pilot – Gus Van Sant

Lessons In Chemistry – Poirot – Millicent Shelton

Ripley – Steven Zaillian

True Detective: Night Country – Issa López