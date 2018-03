Serie A 2017-2018: i giocatori squalificati e diffidati di tutte le squadre

Giovanni Capuano - 5 marzo 2018

Ecco una guida - squadra per squadra - agli squalificati e diffidati settimana per settimana secondo i dispositivi ufficiali del Giudice sportivo della Lega Serie A. E' un fattore che diventa decisivo nel finale di stagione, ma che rischia di condizionare il campionato con il passare delle giornate. L'elenco dei calciatori più ammoniti ed espulsi, squadra per squadra.

Aggiornato con la pubblicazione dei dispostivi del Giudice Sportivo della Lega Serie A.



Atalanta

Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Toloi

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Freuler (1) Valoti (1) De Roon (2)

Benevento



Giocatori squalificati: Viola (1)

Giocatori diffidati: Costa, Chisbah, Del Pinto

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Antei (1) Letizia (1) Cataldi (1)

Bologna



Giocatori squalificati: Gonzalez (1)

Giocatori diffidati: Helander, Mirante

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Castro (1) Pulgar (1) Torosidis (1) Poli (2) Masina (2) Mbaye (1) Palacio (1) De Maio (1)

Cagliari



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Ceppitelli, Cigarini, Andreolli, Barella

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Barella (2) Cigarini (1) Joao Pedro (4) Senna (1) Pavoletti (1) Pisacane (1)

Chievo



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Tomovic

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Zuculini (1) Hetemaj (1) Radovanovic (3) Bastien (1) Cacciatore (2)

Crotone



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Stoian, Ceccherini, Mandragora, Capuano

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Ceccherini (1) Budimir (1) Ajeti (1)

Fiorentina



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Chiesa, Biraghi, Benassi

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Badelj (2) Astori (1) Veretout (1) Pezzella (1) Milenkovic (1)

Genoa



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Veloso, Taarabt, Rosi

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Bertolacci (1) Omeonga (1) Taarabt (1) Zukanovic (1) Spolli (1) Rossettini (1)

Hellas Verona



Giocatori squalificati: Romulo (1)

Giocatori diffidati: Valoti, Zuculini, Petkovic, Caracciolo, Fares

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Souprayen (1) Zuculini (1) Herteux (1) Fares (1) Buchel (1) Bessa (1) Kean (1)

Inter



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Brozovic, Eder, D'Ambrosio, Ranocchia

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Miranda (1) Gagliardini (1) Vecino (1)

Juventus



Giocatori squalificati: Lichtsteiner (1) Alex Sandro (1)

Giocatori diffidati: Bernardeschi, Higuain, Benatia

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Mandzukic (1)

Lazio



Giocatori squalificati: Marusic (1)

Giocatori diffidati: Wallace

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Parolo (1) Immobile (1) Radu (1) Milinkovic Savic (1) Lulic (1) Lucas Leiva (1) Marusic (1)

Milan



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Bonucci

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Calhanoglu (1) Bonucci (2) Romagnoli (2) Suso (1) Rodriguez (1) Calabria (1) Kessie (1)

Napoli



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Jorginho, Mario Rui, Koulibaly

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Hysaj (1) Mario Rui (1)

Roma



Giocatori squalificati: Fazio (1) Dzeko (1)

Giocatori diffidati: De Rossi

Giocatori che hanno scontato squalifiche: De Rossi (2) Pellegrini (1) Nainggolan (1)

Sampdoria



Giocatori squalificati: -

Giocatori diffidati: Torreira, Barreto, Bereszynski, Ferrari, Linetty

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Barreto (1) Sala (1) Belec (3) Ramirez (1)

Sassuolo



Giocatori squalificati: Berardi (2)

Giocatori diffidati: Berardi, Peluso, Ragusa, Missiroli

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Manganelli (2) Cassata (1) Goldaniga (2)

Spal



Giocatori squalificati: Mattiello (1)

Giocatori diffidati: Kurtic, Salamon

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Schiattarella (2) Viviani (1) Borriello (1) Oikonomou (1) Dias (2) Mora (1) Vicari (1) Mattiello (1)

Torino



Giocatori squalificati: Burdisso (1)

Giocatori diffidati: Niang, Rincon

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Baselli (2) Barreca (1) Rincon (1) Acquah (1)

Udinese



Giocatori squalificati: Larsen (1)

Giocatori diffidati: Barak, Jankto

Giocatori che hanno scontato squalifiche: Pezzella (1) Samir (1) Bizzari (1) Samir (1) Danilo (1) Perica (1)

