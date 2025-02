Sanremo 2025: Il programma serata per serata

Ogni anno, per cinque giorni, l'Italia intera si sintonizza su un unico evento: il Festival di Sanremo. La settimana più attesa della musica italiana trasforma la città dei fiori nel cuore pulsante dello spettacolo, monopolizzando l'attenzione del pubblico, della stampa e dei social. Dalle case ai bar, dalle redazioni ai salotti televisivi, tutto ruota attorno alle esibizioni, alle classifiche e ai momenti indimenticabili che solo il palco dell’Ariston sa regalare.

L’edizione 2025, la 75ª della storia, sarà guidata da Carlo Conti, che torna alla conduzione e alla direzione artistica dopo le sue fortunate edizioni passate. Con 29 artisti in gara e 4 nuove proposte, la kermesse promette emozioni, colpi di scena e grandi ospiti, sia italiani che internazionali. Ecco nel dettaglio cosa accadrà ogni sera sul palco più famoso d’Italia.

Prima serata – Martedì 11 febbraio

Il Festival di Sanremo 2025 prende ufficialmente il via. Sul palco dell’Ariston, Carlo Conti sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. La serata vedrà l’esibizione di tutti i 29 artisti in gara, che presenteranno per la prima volta i loro brani inediti. A giudicare le performance sarà esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Tra gli ospiti attesi, Jovanotti, la cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad.

Seconda serata – Mercoledì 12 febbraio

Al fianco di Carlo Conti saliranno sul palco Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Dei 29 artisti in gara, si esibiranno in 15, mentre il voto sarà affidato al pubblico tramite Televoto e alla Giuria delle Radio. La classifica finale terrà conto di entrambi i punteggi, ma verranno svelati solo i primi cinque nomi. Sarà anche la serata dedicata alle 4 nuove proposte, che si esibiranno per la prima volta. Ospite speciale della serata, Damiano David, frontman dei Måneskin.

Terza serata – Giovedì 13 febbraio

Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini saranno le tre co-conduttrici che accompagneranno Carlo Conti nella terza serata del Festival. Sul palco dell'Ariston si esibiranno gli altri 14 artisti in gara. Il voto sarà nuovamente nelle mani del pubblico tramite Televoto e della Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno sulla classifica generale. Ospiti speciali della serata, i Duran Duran e il cast della serie Mare Fuori.

Quarta serata – Venerdì 14 febbraio

La serata dei duetti e delle cover vedrà Carlo Conti affiancato da Mahmood e Geppi Cucciari. Gli artisti in gara proporranno celebri brani della musica italiana e internazionale, accompagnati da ospiti speciali o colleghi in gara. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). A fine serata verrà stilata una nuova classifica generale e sarà proclamato il vincitore della serata cover.

Quinta serata – Sabato 15 febbraio

L’attesa finale di Sanremo 2025 vedrà Carlo Conti accompagnato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Ospite speciale sul palco dell’Ariston, l’attrice Vanessa Scalera. Il voto seguirà lo stesso meccanismo della serata precedente, sommando i risultati ottenuti nelle prime quattro serate per stilare una prima classifica provvisoria. Seguirà una seconda fase di votazione che decreterà il vincitore assoluto di questa edizione.