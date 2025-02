Festival di Sanremo 2025, è boom di "cuoricini" sui social

Mentre sul palco dell’Ariston gli artisti si sfidano a suon di note, sui social si consuma una battaglia a suon di "cuoricini" (come cantano i Coma Cose) altrettanto accesa: chi conquisterà il pubblico digitale? La 75ª edizione del Festival di Sanremo è ormai un fenomeno virale, con numeri che crescono giorno dopo giorno e una sfida che si gioca tra TikTok e Instagram. Ecco i dati raccolti da Arcadia x Sanremo Social Daily.

Tony Effe domina la scena su TikTok

Se la musica è protagonista all’Ariston, sui social il re indiscusso è Tony Effe. La sua esibizione ha raccolto un’incredibile ondata di visualizzazioni sull’account TikTok ufficiale di Sanremo (@SanremoRai), totalizzando ben 7 milioni di views. Un numero che lo posiziona in vetta alla classifica, lasciandosi alle spalle i Coma Cose con 5,1 milioni di visualizzazioni e Fedez con 4,8 milioni.

La scalata di Olly su Instagram

Ma non è solo TikTok a decretare il successo degli artisti in gara. Su Instagram, la competizione è altrettanto serrata e a dominare è Olly, che ha visto un’esplosione di follower, con un aumento di ben 141 mila unità. Alle sue spalle, Lucio Corsi con 92 mila nuovi fan e Rosa Villain che ne guadagna 68 mila. Anche Achille Lauro e Simone Cristicchi non sono da meno, con rispettivamente +50 mila e +43 mila follower.

TikTok contro Instagram: la sfida del coinvolgimento

Ogni social ha il suo re: su TikTok, i profili che stanno generando il maggior engagement sono quelli di Lucio Corsi, Brunori Sas e Coma Cose, mentre su Instagram, il pubblico si scatena con Olly, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. Un Festival sempre più digitale, dove la passione per la musica si intreccia con i trend online.

Sanremo non è più solo una gara musicale, ma una sfida che si gioca anche sugli schermi degli smartphone di milioni di utenti. Le dinamiche dei social network stanno ridefinendo le regole del successo, trasformando gli artisti in veri e propri fenomeni digitali. Riusciranno le esibizioni a superare i numeri record già registrati? Non resta che attendere e vedere chi sarà il vincitore della battaglia social di Sanremo 2025.