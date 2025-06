Najmuddin Faraj Ahmad, noto con il nome di battaglia di Mullah Krekar, è nato il 7 luglio 1956 nel Kurdistan iracheno, ma a partire dal giugno 1991 ha vissuto in Norvegia, dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico. Nel 2019, un tribunale italiano ha condannato Krekar a 12 anni di prigione per aver guidato Rawti Shax, una rete jihadista con legami con lo Stato Islamico (ISIS) . Nel 2020, è stato estradato dalla Norvegia all’Italia per scontare la sua pena.