I Volti del Terrorismo | Mohammed Deif, il fantasma di Gaza

Per tutta la sua vita, Mohammed Deif – soprannominato “il Fantasma” – ha fatto del travestimento una seconda pelle, sin dai tempi dell’università, quando dirigeva una compagnia teatrale studentesca. Un’abilità camaleontica che ha tratto in inganno anche i servizi segreti israeliani, i quali solo di recente si sono accorti che il profilo fisico su cui avevano basato le operazioni di eliminazione conteneva gravi errori. Dopo il 7 ottobre, la sua eliminazione era diventata una priorità assoluta per Israele. Mohammed Deif viene colpito il 13 luglio 2024 in un raid contro un complesso residenziale. Il “Fantasma” che ha vissuto nel sangue e nella violenza per tutta la vita ora non c’è piu’.