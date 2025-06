Abderrahim Moutaharrik, «il pugile dell’Isis»

Nel dicembre 2021, il giudice di pace della Corte di Bari ha disposto il rimpatrio di Abderrahim Moutaharrik, cittadino italo-marocchino nato nel 1988, trasferendolo in un centro per rimpatri da cui è stato poi espulso verso il Marocco. Moutaharrik, ex campione svizzero di kickboxing che per anni si era allenato in una palestra nei pressi di Lugano, era stato accusato di aver ricevuto ordini dallo Stato Islamico per mettere a segno un attentato. Per questi motivi era stato condannato a sei anni di carcere per terrorismo internazionale, scontandone cinque anni, sette mesi e venti giorni in regime di alta sicurezza (AS2) nelle carceri di Sassari e Rossano. La sua espulsione ha fatto seguito anche alla revoca della cittadinanza italiana.