Non solo Calcio | Nuovo San Siro. Ecco perché è la volta buona

Il progetto del nuovo San Siro sta entrando nella fase decisiva: Inter e Milan finalmente insieme per realizzare la casa del calcio milanese

Finalmente Inter e Milan viaggiano in sintonia per realizzare il nuovo stadio di Milano: abbattere San Siro e costruirne uno nuovo a fianco del vecchio. Un impianto da circa 71.000 posti con la zona hospitality molto più grande di quella attuale. La documentazione è stata presentata al Comune dopo non poche difficoltà, ma adesso tutti vanno nella stessa direzione, dal sindaco Sala alle proprietà dei due club. La spinta è arrivata dagli americani: per Redbird e Oaktree avere un impianto di proprietà è assolutamente prioritario.