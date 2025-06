Quanti soldi dall’Arabia ma qualcuno dice no

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter e scelto l’Al Hilal, ma Osimhen e Theo Hernandez hanno rifiutato offerte importanti. Ma come si vive in Arabia? Ce lo racconta Nicola Innocentin, dirigente sportivo e consulente del Ministero dello Sport dell’Arabia Saudita.

Cifre enormi spese nel mercato del 2023 e una grossa frenata l’anno scorso, adesso l’Arabia torna ad attirare allenatori e giocatori europei ma intanto prova a far crescere una nuova generazione di talenti in vista del Mondiale del 2034 portando in Italia un gruppo di ragazzi giovanissimi che si confronteranno con il calcio italiano.