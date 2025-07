L’ex calciatore racconta la sua storia, dopo le grandi stagioni alla Juve nel 2006 viene arrestato e accusato di narcotraffico. “Ho sempre lottato perchè sapevo di essere innocente”.

Diciassette anni di processi, la prigione, gli arresti domiciliari e tutto il suo patrimonio per pagare le spese legali. Poi il 31 gennaio 2023 la fine dell’incubo con l’assoluzione: “Se non avessi avuto al fianco mia moglie non ce l’avrei mai fatta”.