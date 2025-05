Non Solo Calcio | Verona, uno scudetto indimenticabile. 40 anni fa la squadra di Bagnoli faceva la storia

Un gruppo salito dalla serie B e cresciuto anno dopo anno intorno all’allenatore, decisivi per la stagione del trionfo gli acquisti degli stranieri Briegel ed Elkjaer.



Il 12 luglio 1985 il Verona vinceva il suo primo e unico scudetto, una provinciale che batte tutte le grandi. Antonio Di Gennaro, il regista di quella squadra fantastica ricorda quella meravigliosa cavalcata: “Ogni anno partivamo per salvarci, poi piano piano siamo cresciuti credendo sempre di più in noi. Bagnoli? Per me è stato un padre”.