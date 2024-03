Le Regine del Crimine | Daniela Klette il fantasma della RAF

La lunga latitanza della terrorista tedesca di estrema sinistra Daniela Klette si è conclusa lo scorso 27 febbraio in un appartamento del quartiere berlinese di Kreuzberg. L’ex terrorista della Raf aveva con se un passaporto italiano. La Klette non ha opposto resistenza ed è stata identificata dalle impronte digitali. Nell’appartamento sono state rinvenute munizioni che non gli servivano per compiere attentati terroristici ma per le rapine messe a segno con due suoi complici. Mentre la caccia agli altri due suoi complici continua sono in corso le indagini per identificare la rete di complicità che ha consentito a Daniela Klette di vivere indisturbata per cosi’ tanti anni nel quartiere berlinese di Kreuzberg.