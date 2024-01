Le Regine del Crimine | Milena Quaglini la Vedova Nera del Pavese

Non sopporto chi mi usa violenza, così punisco i maschi violenti uccidendoli » cosi’ si potrebbe sintetizzare la figura di Milena Quaglini, conosciuta come la vedova nera del Pavese. I maltrattamenti, gli abusi sessuali, le umiliazioni: troppe le sofferenze affrontate, e tante le angherie da vendicare. Tanti i traumi originati da un padre alcolizzato e violento che segneranno per sempre la sua esistenza