Le Regine del Crimine | Leila Khaled «La terrorista che da lezioni anche nelle università italiane»

Dopo il 7 ottobre 2023 Leila Khaled ha trovato nei gruppi propal italiani una nuova base per diffondere l’odio antiebraico. E cosi’ gli atenei occupati per solidarizzare con Hamas hanno trovato la loro paladina dei diritti umani: Leila Khaled, la terrorista autrice di due drammatici dirottamenti aerei nel 969 e nel 1970, che ha tenuto “lezione” da remoto sia all'Università Orientale di Napoli, all 'ateneo di Torino e alla Sapienza di Roma.