Le regine del Crimine | Il Battaglione Al-Khansaa: Le spose jihadiste nell’ISIS

Lo Stato islamico Il 2 febbraio 2014 ha costituito a Raqqa (Siria) il “Battaglione Al-Khansaa”. Questo battaglione aveva diversi compiti, tra cui lo screening, il controllo, la detenzione e la sorveglianza di sicurezza delle donne. Al-Qaeda, al contrario, non ha mai coinvolto le donne in modo altrettanto sistematico. I rapporti sul numero delle “jihadiste arruolate in questo battaglione differiscono. Alcune stime indicano che il loro numero variava tra 800 e 1.000. Secondo un rapporto pubblicato dal sito web “Al-Raqqa viene massacrata silenziosamente”, ogni combattente di Al-Khansaa riceveva uno stipendio mensile che variava dai 500 ai 700 dollari al mese. Alcuni dei compiti più importanti svolti dalle "jihadisti di Al-Khansaa" nella città di Raqqa erano il lavoro di intelligence, la gestione della sicurezza relativa alle donne, l'incarcerazione delle donne e il monitoraggio delle donne precedentemente associate al regime siriano e/o all'"Esercito Libero", come così come le mogli dei leader e i loro parenti.