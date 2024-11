Le Regine del Crimine | Daria Vikolaerna Saltykova, l'ereditiera russa serial killer

Daria picchiava personalmente le sue vittime, sbatteva loro la testa al muro, le costringeva a rimanere scalze nella neve, in ceppi e senza cibo, strappava loro i capelli, ne immergeva le teste nell’acqua bollente. Usava il matterello, tronchi di legno, ferri roventi, fruste e bastoni. Testimoniarono 300 persone, si appurarono 138 crimini.Alla fine di 3 anni di indagini le prove presentate in tribunale erano incontrovertibili. Nel 1768 fu condannata a essere esposta sulla piazza Rossa di Mosca con un cartello che dichiarava “torturatrice e assassina”, una cerimonia che si sarebbe ripetuta ogni anno. Mori’ in carcere nel 1800, senza aver mai confessato e senza essersi pentita dei suoi orrendi crimini.