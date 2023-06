Frammenti - Cronache di un mondo sottosopra | I chip giapponesi arrivano in Russia nonostante le sanzioni

Secondo il quotidiano Nikkei Asia, semiconduttori prodotti da aziende giapponesi continuano a entrare in Russia nonostante le misure economiche adottate dopo l'invasione in Ucraina. La maggior parte delle transazioni passa per Paesi terzi, come la Cina, la Turchia e la Corea del Sud.

Questo il tema della puntata, anticipata dalla storia più e meno recente dei rapporti tra Mosca e Tokyo con al centro un'isola maledetta: Sakhalin.