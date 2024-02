Eminenza Grigia | Martin Bormann, l’eminenza marrone di Adolf Hitler

C’è sempre una via che conduce al potere, ma questa via non è sempre illuminata. Di fronte o dietro ogni trono, c’è un corridoio da percorrere, una porta da aprire, un’anticamera in cui sostare. E’ in questi cunicoli che spesso i più vitali gangli del potere politico si snodano e connettono. Nella storia c’è ciò che si vede - re, dittatori, condottieri, leader politici - e ciò che non si vede - consiglieri, burocrati, banchieri, diplomatici, scienziati, santoni e spin doctor. E’ di questo potere invisibile che qui ci occuperemo, con un viaggio nella storia.





Martin Bormann, segretario personale di Adolf Hitler, fu tra i membri più importanti nella gerarchia della Germania nazista.