Eminenza Grigia | Frederick Lindemann, lo scienziato di Winston Churchill

C’è sempre una via che conduce al potere, ma questa via non è sempre illuminata. Di fronte o dietro ogni trono, c’è un corridoio da percorrere, una porta da aprire, un’anticamera in cui sostare. E’ in questi cunicoli che spesso i più vitali gangli del potere politico si snodano e connettono. Nella storia c’è ciò che si vede - re, dittatori, condottieri, leader politici - e ciò che non si vede - consiglieri, burocrati, banchieri, diplomatici, scienziati, santoni e spin doctor. E’ di questo potere invisibile che qui ci occuperemo, con un viaggio nella storia.





Frederick Lindemann oltre a essere un fisico britannico era amico personale di Winston Churchill . Lindemann era convinto che un circolo ristretto di persone aristocratiche e intelligenti avrebbe dovuto dirigere il mondo, che sarebbe diventato una società pacifica e stabile. Allo scoppio della seconda guerra, quando Churchill formò il governo di unità nazionale, Lindemann gli fu subito accanto come consulente scientifico e, pur non rivestendo alcun incarico ufficiale, fu prodigo di consigli. Secondo alcuni critici storici, nessun altro scienziato ha mai avuto un così grande potere.