Innovazione e cura: il Programma di Senologia dell’IEO con il Prof. Paolo Veronesi

In questo episodio, intervistiamo il professor Paolo Veronesi, direttore del Programma di Senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), per esplorare le più recenti innovazioni nella diagnosi e nella cura del tumore al seno. Il professor Veronesi ci guida attraverso l’approccio multidisciplinare adottato all’IEO, dove ricerca, tecnologia e attenzione alla persona si integrano per offrire percorsi terapeutici personalizzati e sempre meno invasivi. Dalla prevenzione alle tecniche chirurgiche più avanzate, l’intervista offre uno sguardo approfondito su come l’eccellenza clinica e scientifica possa fare la differenza nella vita delle pazienti. Un’occasione per comprendere come l’IEO sia oggi un punto di riferimento internazionale nella lotta contro il tumore al seno.