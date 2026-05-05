Allergie o suggestioni? La verità dietro l’allergia-mania

Sempre più persone si dichiarano allergiche o intolleranti, ma i numeri raccontano una realtà diversa: i casi davvero gravi sono rari, mentre proliferano autodiagnosi, test poco affidabili e mode alimentari. In questo episodio facciamo chiarezza tra allergie vere e intolleranze, tra rischi reali e falsi allarmi. Con l’aiuto degli esperti, esploriamo perché “tutto sembra allergia” e cosa succede quando si perde il senso delle priorità, mettendo a rischio chi invece ha davvero bisogno di attenzione e cure tempestive.