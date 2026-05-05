Met Gala 2026, i look della serata

New York celebra l’apertura della mostra primaverile, Costume Art. Sul red carpet scelte azzeccate, cantonate fashion e libere interpretazioni personali.
Lo scorso anno grazie al Met Gala sono stati raccolti oltre 31 milioni di dollari per finanziare le attività del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. In attesa di scoprire se l’edizione 2026 è riuscita a fare meglio, diamo un’occhiata ai look. Alcune premesse, c’è una sostanziale differenza tra il tema e il dress code: il primo, Costume Art, indica la mostra, in cartellone dal 10 maggio fino a gennaio, allestita negli spazi del museo il cui fulcro centrale è l’analisi del corpo vestito attraverso i 5mila anni di storia dell’arte presenti con i dipinti, le sculture e i capi storici e contemporanei; il secondo, Fashion Is Art, è l’ispirazione da interpretare per agli oltre 450 invitati del red carpet. A fare gli onori di casa l’immarcescibile Anna Wintour, che si è presentata in Chanel, mentre le co-chair 2026 sono Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams. Il comitato organizzativo, presieduto da Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz, vede una lunga lista di personalità che spazia dal cinema alla moda, passando per sport e business. Per essere ammessi nell’a ‘A-List degli invitati, non basta pagare il biglietto, ma è necessario essere approvati dalla direttrice editoriale globale di Vogue.
Ecco i migliori look e gli scivoloni più eclatanti della serata.
Anna Wintour in Chanel, diavolo sì, ma anche sirenetta. Voto 7
Bad Bunny in Zara, invecchiato ad arte. Voto 6,5
Nicole Kidman con la figlia Sunday Rose Urban, entrambe in Chanel. Gioco di squadra. Voto 8
Jeff Bezos e Laura Sánchez Bezos in Schiaparelli, magari non brillano per savoir faire, ma come main sponsor se la cavano bene. Voto 8
Heidi Klum in Mike Marino aka la Vestale Velata, conosciamo la sua passione per i travestimenti ad Halloween, ma forse le è sfuggita un po’ la mano. Voto 5
Kendall Jenner in Gap Studio by Zac Posen, come la Nike di Samotracia. Voto 8
Famiglie potenti 1, Rihanna e Asap Rocky, rispettivamente in custom made Maison Margiela by Glenn Martens e Chanel. Voto 8
Famiglie potenti 2, i Carter, ossia Jay-Z, Beyonce e Blu Ivy. Voto 9
Skepta in Thom Brown, il rapper dei Boy Better Know azzecca il look senza perdere in attutide. Voto 9
Katy Perry in Stella McCartney e maschera Miodrag Guberinic, anche meno. Voto 5
Dwayne Johnson in Thom Brown, bravo! Voto 9
Connor Storrie in Saint Lauren, non delude la star di Hated Rivalry. Voto 8
Sam Smith in Christian Cowan, per applicare gli oltre 230 mila cristalli ci sono volute più di 800 ore e il lavoro di 45 artigiani, chapeau! Voto 8
Hudson Williams in Balenciaga, ma perchè? Voto 4
Doechii in Marc Jacobs, l’odalisca scalza. Voto 4
Famiglie cool: Stanley Tucci e Felicity Blunt in Etro, Emily Blunt in Ashi Studio e collana Mikimoto. Voto 9
Lisa in Robert Wun e gioielli Bulgari, scultorea. Voto 8