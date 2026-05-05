Met Gala 2026, i look della serata

Lo scorso anno grazie al Met Gala sono stati raccolti oltre 31 milioni di dollari per finanziare le attività del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. In attesa di scoprire se l’edizione 2026 è riuscita a fare meglio, diamo un’occhiata ai look. Alcune premesse, c’è una sostanziale differenza tra il tema e il dress code: il primo, Costume Art, indica la mostra, in cartellone dal 10 maggio fino a gennaio, allestita negli spazi del museo il cui fulcro centrale è l’analisi del corpo vestito attraverso i 5mila anni di storia dell’arte presenti con i dipinti, le sculture e i capi storici e contemporanei; il secondo, Fashion Is Art, è l’ispirazione da interpretare per agli oltre 450 invitati del red carpet. A fare gli onori di casa l’immarcescibile Anna Wintour, che si è presentata in Chanel, mentre le co-chair 2026 sono Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams. Il comitato organizzativo, presieduto da Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz, vede una lunga lista di personalità che spazia dal cinema alla moda, passando per sport e business. Per essere ammessi nell’a ‘A-List degli invitati, non basta pagare il biglietto, ma è necessario essere approvati dalla direttrice editoriale globale di Vogue.

Ecco i migliori look e gli scivoloni più eclatanti della serata.

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Anna Wintour attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Anna Wintour in Chanel, diavolo sì, ma anche sirenetta. Voto 7

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Bad Bunny attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Bad Bunny in Zara, invecchiato ad arte. Voto 6,5

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: (L-R) Sunday Rose Kidman Urban and Nicole Kidman attend the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Nicole Kidman con la figlia Sunday Rose Urban, entrambe in Chanel. Gioco di squadra. Voto 8

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: (L-R) Jeff Bezos and Lauren Sánchez Bezos attend the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Jeff Bezos e Laura Sánchez Bezos in Schiaparelli, magari non brillano per savoir faire, ma come main sponsor se la cavano bene. Voto 8

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Heidi Klum attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Matt Winkelmeyer/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Heidi Klum in Mike Marino aka la Vestale Velata, conosciamo la sua passione per i travestimenti ad Halloween, ma forse le è sfuggita un po’ la mano. Voto 5

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Kendall Jenner attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Cindy Ord/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Kendall Jenner in Gap Studio by Zac Posen, come la Nike di Samotracia. Voto 8

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: (L-R) Rihanna and A$AP Rocky attend the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Famiglie potenti 1, Rihanna e Asap Rocky, rispettivamente in custom made Maison Margiela by Glenn Martens e Chanel. Voto 8

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: (L-R) Jay-Z, Beyoncé and Blue Ivy Carter attend the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

Famiglie potenti 2, i Carter, ossia Jay-Z, Beyonce e Blu Ivy. Voto 9

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Skepta attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Skepta in Thom Brown, il rapper dei Boy Better Know azzecca il look senza perdere in attutide. Voto 9

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Katy Perry attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Theo Wargo/FilmMagic)

Katy Perry in Stella McCartney e maschera Miodrag Guberinic, anche meno. Voto 5

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Dwayne Johnson attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Theo Wargo/FilmMagic)

Dwayne Johnson in Thom Brown, bravo! Voto 9

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Connor Storrie attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Connor Storrie in Saint Lauren, non delude la star di Hated Rivalry. Voto 8

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Sam Smith attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

Sam Smith in Christian Cowan, per applicare gli oltre 230 mila cristalli ci sono volute più di 800 ore e il lavoro di 45 artigiani, chapeau! Voto 8

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Hudson Williams attends the 2026 Met Gala Celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Michael Loccisano/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Hudson Williams in Balenciaga, ma perchè? Voto 4

Doechii at The 2026 Met Gala Celebrating “Costume Art” held at The Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Doechii in Marc Jacobs, l’odalisca scalza. Voto 4

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: (L-R) Felicity Blunt, Stanley Tucci and Emily Blunt attend the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Famiglie cool: Stanley Tucci e Felicity Blunt in Etro, Emily Blunt in Ashi Studio e collana Mikimoto. Voto 9

NEW YORK, NEW YORK – MAY 04: Lisa attends the 2026 Met Gala celebrating “Costume Art” at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Lisa in Robert Wun e gioielli Bulgari, scultorea. Voto 8