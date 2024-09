Dirottare il futuro | L'Intelligenza Artificiale sostituirà Avvocati e Giudici?

L' avvocato Giulio Coraggio è socio responsabile del Dipartimento di Intellectual Property & Technology di uno studio legale internazionale e coordina la practice di Privacy & Cybersecurity e di Gaming dello studio. L' avv. Coraggio è elencato tra i leading individuals nell'area di Data Protection and Privacy e Information Technology dalla guida legale «The Legal 500» e ha vinto i premi come Privacy Lawyer of the Year nel 2021 e Digital Lawyer of the Year nel 2020 ai Legal Community Awards, e Technology Lawyer of the Year ai Top Legal Awards 2020.