L’Unione Europea e gli Stati Uniti adottano approcci molto diversi sul diritto d’autore nell’addestramento delle AI generative. Mentre la Corte di Giustizia UE affronta il primo caso sul tema, i giudici americani iniziano a riconoscere il fair use come possibile eccezione. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio esplora cosa cambia per sviluppatori, creatori di contenuti e piattaforme come ChatGPT, Gemini e Claude, analizzando il duello normativo tra UE e USA.