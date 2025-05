Dirottare il Futuro | Agenti AI – Chi comanda davvero?

L’intelligenza artificiale non assiste più, agisce. Gli agenti AI stanno trasformando il modo in cui lavoriamo, decidiamo e perfino regolamentiamo. Ma cosa succede quando un agente prende decisioni autonome? Chi è responsabile?

In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio esplora le potenzialità e i rischi degli agenti AI: dalla customer experience alla compliance legale, dalla cybersecurity all’impatto sui lavoratori. Con un focus sulle implicazioni normative e pratiche per aziende e giuristi, questo episodio è una bussola per chi vuole anticipare il cambiamento.