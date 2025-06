In Italia cresce il numero di persone che si oppone alla donazione di organi al momento del rinnovo della carta d’identità, arrivando al 40% nei primi mesi del 2025. Un rifiuto spesso legato a paure, disinformazione e mancanza di preparazione, più che a vera contrarietà etica. Medici e psicologi chiedono più formazione e consapevolezza per non vanificare le possibilità di salvare vite.