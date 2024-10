L’eccellenza in ospedale: il direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, il professor Silvio Danese, è considerato il più competente al mondo nel campo delle malattie croniche infiammatorie intestinali. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare come funziona il suo centro e quali sono le prospettive di cura per i malati.