Abbiamo raccontato più volte quanto non funzionino e quanto siano sottovalutati i problemi dei PS in Italia. Proviamo a cambiare prospettiva? Mentre sempre più medici lasciano i reparti di emergenza, chi sceglie di restare ne racconta le sensazioni uniche tra stress, adrenalina e possibilità di salvare vite. Perché è in trincea, dicono, il senso di questo mestiere.